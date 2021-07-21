المنتخب الأولمبي يُعلن الجاهزية لمواجهة إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اختتم المنتخب الأولمبي المصري التحضيرات لأولى مبارياته في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 أمام نظيره الإسباني.

وحسبما أفاد المركز الإعلامي للمتنخب الأولمبي فإن اليوم بدأ بمحاضرة فنية للجهاز الفني مع اللاعبين تم خلالها عرض مباراة المنتخب الإسباني أمام نظيره الياباني الودي وذلك من أجل دراسة نقاط الضعف والقوة.

وبعد نهاية المحاضرة تناول اللاعبون الغداء قبل التوجه إلى ملعب التدريبات والذي شاركت فيه كل العناصر ليُعلن المنتخب كامل الجاهزية للمباراة.

وحرص غريب على زيادة جرعات الثقة لدى اللاعبين في المران الذي شهد فقرة لركلات الترجيح، وبعد نهاية المباراة تحدث المدير الفني مع اللاعبين وأكد أن الجماهير المصرية تضع كامل ثقتها فيهم.

وتعاهد اللاعبون على بذل أقصى جهد لديهم في البطولة.