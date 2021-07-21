لا مونديال أندية .. بوكا جونيورز يودع كأس الليبرتادوريس

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

صعد فريقا ساو باولو وأتلتيكو مينيرو البرازيليان إلى دور الثمانية ببطولة كأس الليبرتادوريس لكرة القدم بعدما تغلبا على ريسينج كلوب وبوكا جونيورز الأرجنتينيين، على الترتيب، مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش) في إياب دور الستة عشر.

وتغلب ساو باولو على ريسينج كلوب 3 / 1 في عقر داره بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1 / 1.

بينما فاز أتلتيكو مينيرو على ضيفه بوكا جونيورز 3 / 1 بضربات الترجيح بعدما تعادل الفريقان سلبيا في مباراة الإياب، وهي نفس النتيجة التي انتهت بها مباراة الذهاب.

وسجل الأهداف الثلاثة لساو باولو، إميليانو ريجوني (الهدفان الأول والثالث) في الدقيقتين 44 و57 وماركينيوس كالازان في الدقيقة 48، بينما سجل الهدف الوحيد لريسينج كلوب، مارسيلو كوريا في الدقيقة 63 .

وحسم تشيلسي الإنجليزي بطاقة التأهل بعدما فاز بدوري أبطال أوروبا في 29 مايو الماضي، ويعد الأهلي ثاني الأندية المتأهل للبطولة بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه