كرة قدم سيدات.. البرازيل تفوز على الصين بخماسية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تمكن المنتخب البرازيلي للسيدات من تحقيق الفوز على نظيره الصيني بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جرت لحساب الجولة الأولى في المجموعة السادسة من نهائيات كرة القدم للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، فيما فازت سيدات السويد بالثلاثة على الولايات المتحدة الأمريكية في نفس الجولة لكن في المجموعة السابعة.

ونجح المنتخب البرازيلي في سحق الصين بخماسية دون رد وكانت بداية التهديف بمعرفة النجمة البرازيلية مارتا والتي افتتحت مجال التهديف في الدقيقة 9 قبل أن تضيف ديبانا دي أوليفيرا في الدقيقة 22، قبل أن تعود مارتا وتسجل الثاني في الدقيقة 74، ثم أندريسا ألفيس في الدقيقة 82 من ركلة جزاء واختتمت بياتريز التهديف في الدقيقة 89.

وفي مباراة أخرى أنهى المنتخب السويدي للسيدات سلسلة الفوز للمنتخب الأمريكي والتي استمرت لمدة 44 مباراة.

سيدات السويد حققن الفوز بالثلاتة بمعرفة ستينا بلاكستينيوس والتي سجلت ثنائية في الدقيقتين 25 و 55 قبل أن تختتم هورتيج التسجيل في الدقيقة 72.