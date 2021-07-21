الامارات | برشلونة يوضح موقفه من التعاقد مع رياض محرز

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يوضح موقفه من التعاقد مع رياض محرز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد نادي برشلونة موقفه من التعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز أحد أهم العناصر في صفوف مانشستر سيتي، مشيراً إلى أن العملية مستبعدة في وقت لم يغلق الباب أمام مفاوضة النادي الانجليزي على ورقة البرتغالي برناردو سيلفا.

وذكر راديو كاتالونيا بأن صفقة تبادلية جديدة قد تحدث بين برشلونة ومانشستر سيتي، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعدما كان البارسا قد حصل على خدمات سيرجيو أغويرو وإريك جارسيا بعد نهاية عقودهما مع بطل انجلترا.

وأضاف أن برشلونة يفكر في إيمريك لابورت، ولكن لم يتخذ أي خطوة، إلا في حال رحيل كيلمونت لينجليه وصامويل أومتيتي.

يذكر أن مانشستر سيتي يدرس رحيل عدة لاعبين يتقدمهم رحيم ستيرلينغ، رياض محرز، إيمريك لابورت، وبرناردو سيلفا، وذلك من أجل استيعاب التعاقدات الجديدة.



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