شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. شاهد تدريب منتخب الطاولة قبل انطلاق المنافسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خاض لاعبو منتخب تنس الطاولة رجال تدريباتهم فى طوكيو ، وتحديدا فى الصالة المخصصة للعبة خلال الدورة الأولمبية والتى تنطلق بعد غد الجمعة .

وتدرب الثنائي خالد عصر ومحمد البيلى معا على طاولة واحدة، داخل الصالة التى ضمت عدد كبير من اللاعبين المشاركين من مختلف الدول.

ويضم منتخب الطاولة فى أولمبياد طوكيو الرباعى دينا مشرف، ويسرا حلمى، بالإضافة إلى فرح عبد العزيز، وهنا جودة على مستوى السيدات، وعلى مستوى الرجال تم اختيار الرباعى أحمد صالح، ومحمد البيلى، بالإضافة إلى الشقيقين عمر عصر وخالد عصر.

وتبدأ مصر منافساتها في أولمبياد طوكيو بخوض منافسات كرة القدم غدا 22 يوليو، قبل الافتتاح الرسمي للدورة بساعات قليلة، عندما تواجه إسبانيا.