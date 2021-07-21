شكرا لقرائتكم خبر عن نادين السلعاوى لاعبة سلة الاهلى تحتفل بخطوبتها .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

احتفلت نادين السلعاوى لاعبة فريق كرة السلة بالنادى الأهلى، بخطبتها على مهند جمال لاعب الوتر بولو بالقلعة الحمراء، فى جو عائلى اقتصر على أفراد الأسرتين فقط .

ونشرت اللاعبة صورة تجمعها مع مهند جمال وكتبت عليها " الفاتحة .. الحمد لله " .

وتوجت نادين السلعاوى مع النادى الأهلى بعدة بطولات بعد عودتها من امريكا خلال الأشهر الماضية حيث كانت تدرس فى دورى الجامعات هناك.

دخلت نادين السلعاوى، لاعبة سلة الأهلى المحترفة فى دورى الجامعات الأمريكية، التاريخ بعدما تصدرت قائمة المسجلين التاريخيين للجامعة، وسجلت نادين السلعاوى 10 نقاط فى مباراة واحدة، ليصل مجموع النقاط التى حققتها مع الجامعة الأمريكية UNCG 1912 نقطة كأكثر لاعبة تسجيلا للنقاط فى تاريخ الجامعة .

وكانت آخر جائزة فازت بها نادين السلعاوى هى أفضل لاعبة فى الدورى المصرى عن الموسم المنقضى.



نادين ومهند نادين ومهند



نادين وشقيقها نادين وشقيقها



