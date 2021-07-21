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نادين السلعاوى لاعبة سلة الاهلى تحتفل بخطوبتها .. صور

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القاهرة - سامية سيد -  

 

احتفلت نادين السلعاوى لاعبة فريق كرة السلة بالنادى الأهلى، بخطبتها على مهند جمال لاعب الوتر بولو بالقلعة الحمراء،   فى جو عائلى اقتصر على أفراد الأسرتين فقط .

 

ونشرت اللاعبة صورة تجمعها مع مهند جمال وكتبت عليها "  الفاتحة .. الحمد لله " .

 

وتوجت نادين السلعاوى مع النادى الأهلى بعدة بطولات بعد عودتها من امريكا خلال الأشهر الماضية حيث كانت تدرس فى دورى الجامعات هناك.

 

دخلت نادين السلعاوى، لاعبة سلة الأهلى المحترفة فى دورى الجامعات الأمريكية، التاريخ بعدما تصدرت قائمة المسجلين التاريخيين للجامعة، وسجلت نادين السلعاوى 10 نقاط فى مباراة واحدة، ليصل مجموع النقاط التى حققتها مع الجامعة الأمريكية UNCG 1912  نقطة كأكثر لاعبة تسجيلا للنقاط فى تاريخ الجامعة .

 

وكانت آخر جائزة فازت بها نادين السلعاوى هى أفضل لاعبة فى الدورى المصرى عن الموسم المنقضى.

 

 

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نادين ومهند 

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نادين وشقيقها
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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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