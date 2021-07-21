شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكرم منتخب مصر الاولمبي فى احتفالية المئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، تكريم منتخب مصر الاولمبي لكرة القدم بقيادة شوقى غريب، فى احتفالية المئوية المقرر لها شهر ديسمبر المقبل، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد المصرى لكرة القدم.

كما ستكرم اللجنة جميع نجوم الكرة المصرية الذين سبق لهم تمثيل منتخب مصر لكرة القدم فى الأولمبياد ، أو كأس العالم لكرة القدم.

منتخب مصر الاولمبي يختتم تدريباته اليوم

ويختتم اليوم منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره الإسبانى المقرر لها فى التاسعة والنصف صباح غد الخميس بتوقيت القاهرة، فى افتتاح مشوار الفريقين فى أولمبياد طوكيو.

شوقى غريب يضع خطة منتخب مصر الاولمبي

ويضع شوقى غريب الرتوش الأخيرة خلال مران اليوم على خطة اللعب فى مباراة الغد، حيث طالب غريب لاعبيه بغلق المساحات وتقريب الخطوط وسرعة نقل الكرة والتصويب على المرمى كأحد الحلول للوصول لمرمى الخصم.

منتخب مصر الاولمبي بالأحمر والاسود غدا