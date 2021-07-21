شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى فى العيد.. تدريبات ومسحات والخروج لتناول الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، لخوض منافسات أولمبياد طوكيو غدا الخميس، حيث يفتتح المنتخب الأولمبى مشواره بمواجهة إسبانيا غدا ثم الأرجنتين يوم 25 يوليو ثم استراليا يوم 28 من نفس الشهر.

ويتواجد المنتخب الأولمبى فى طوكيو منذ يوم 16 يوليو الجارى، وسط إجراءات احترازية مشددة بناء على تعليمات اللجنة المنظمة للبطولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومع تزامن عيد الأضحى مع استعدادات المنتخب الأولمبى لمباراة الغد أمام إسبانيا، لم يشهد فندق إقامة المنتخب فى مدينة سابورو اليابانية مقر إقامة الفرعنة أى مظاهر احتفال بالعيد، حيث يقتصر برنامج المنتخب الاولمبى على التدريبات والمحاضرات، وعمل المسحات اليومية وفقا لنظام الفقاعة الطبية، كما يتواجد لاعبو المنتخب فى دور منفصل بالفندق ولا يخرج أى لاعب من غرفته إلا لتناول الطعام فقط.

ويختتم اليوم منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره الإسبانى فى التاسعة والنصف صباح غد الخميس بتوقيت القاهرة، فى افتتاح مشوار الفريقين فى أولمبياد طوكيو.

ويضع شوقى غريب الرتوش الأخيرة خلال مران اليوم على خطة اللعب فى مباراة الغد، حيث طالب غريب لاعبيه بغلق المساحات وتقريب الخطوط وسرعة نقل الكرة والتصويب على المرمى كأحد الحلول للوصول لمرمى الخصم.