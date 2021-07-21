شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق وشوقى وأحدث الصفقات يقربون محمد هانى من الرحيل عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد هانى نجم دفاع الأهلى ومنتخبنا الوطنى فى شغل مركز الظهير الأيمن فى الفريق الأحمر بقوة خلال الفترات الماضية، وشغل الفراغ الذى خلفه أحمد فتحي، والذى انتقل لبيراميدز الموسم الماضى، ولم يخرج محمد هانى من تشكيلة الأهلى الأساسية طوال الفترة الماضية إلا فى حالة إصابته أو إيقافه.

ومن المتوقع أن يشهد الموسم القادم اختلافاً بالنسبة لمحمد هاني خاصة بعد تألق أكرم توفيق في هذا المركز ونجاحه في دخول التشكيلة الأساسية فضلاً عن تعاقد الأهلي مع كريم فؤاد ظهير أيمن النجوم المعار لإنبى ليصبح هناك ثنائى قوى برفقة هانى فى هذا المركز، وهو الأمر الذى قد يؤثر على مشاركة محمد هانى بانتظام ليبدأ اللاعب فى دراسة عروض الاحتراف التي كان قد تلقاها مؤخراً، لرغبته فى المشاركة بشكل أساسى للحفاظ على تواجده مع المنتخب الوطنى الذى يستعد للمشاركة فى تصفيات كأس العالم.

ويدعم رغبة محمد هانى فى خوض تجربة الاحتراف عودته لوكيله السابق نادر شوقي، والذي كان قد جلب العديد من العروض لمحمد هاني خلال السنوات الماضية إلا أن إدارة الأهلي رفضتها جميعاً نظراً للحاجة لخدمات اللاعب إلا أن الأمر قد يتغير خلال الفترة القادمة.

وتُوج فريق الأهلى بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مؤخراً بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب.