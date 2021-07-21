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تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو 2020

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الشارقة - اميمة ياسر -    

أعلنت شبكة قنوات “بي إن سبورت” ، أمس الثلاثاء، عن إذاعة مباراة منتخب مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو 2020 على القناة المفتوحة بشكل مجاني.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لمُواجهة نظيره إسبانيا صباح غد الخميس، ضمن مُنافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة أولمبياد طوكيو.

ويمكن ضبط تردد قناة بي إن سبورت beIN Sports HD الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا، وفقًا للآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054 أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة من مجموعات بطولة أولمبياد طوكيو 2020، رفقة كل من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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