طبيب الأهلي يتحدث عن إصابة حسين الشحات في الركبة.. ويحدد مدة غيابه

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن النادي الأهلي عن إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حسين الشحات، بجزع من الدرجة الأولى في الرباط الداخلي للركبة.

وقال أحمد أبوعبلة، طبيب الأهلي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن الشحات اشتكى من آلام؛ نتيجة تعرضه لكدمة قوية خلال مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وخضع لأشعة رنين مغناطيسي خلال الساعات الماضية.

ولفت أبو عبلة إلى أن الشحات بدأ برنامج العلاج الطبيعي، والتأهيل بداية من مران أمس الثلاثاء، على أن يعود إلى التدريبات الجماعية في غضون ١٠ أيام.

وكان الأهلي قد توّج السبت الماضي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ومساء أمس الثلاثاء، عاد الفريق لاستئناف تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي يوم غد الخميس، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.