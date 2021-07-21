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أولمبياد طوكيو.. تكييفات متنقلة لمواجهة درجة الحرارة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - وفرت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو تكييفات متنقلة فى أماكن انتظار الأتوبيسات الخاصة بنقل اللاعبين من القرية الأولمبية إلى أماكن التدريبات والمنافسات.

 

وجاء توفير التكييفات لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة، وللتخفيف على المشاركين فى البطولة الأولمبية. 

 

يذكر أن مصر تشارك فى البطولة بأكبر بعثة فى تاريخها والتى وصلت إلى 134 لاعب ولاعبة، بخلاف باقى أفراد الوفود.

 

وتنطلق البطولة بعد غد الجمعة ويمثل مصر فى طابور العرض الثنائى علاء أبو القاسم وهداية ملاك.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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