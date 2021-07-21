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شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. تكييفات متنقلة لمواجهة درجة الحرارة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وفرت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو تكييفات متنقلة فى أماكن انتظار الأتوبيسات الخاصة بنقل اللاعبين من القرية الأولمبية إلى أماكن التدريبات والمنافسات.
وجاء توفير التكييفات لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة، وللتخفيف على المشاركين فى البطولة الأولمبية.
يذكر أن مصر تشارك فى البطولة بأكبر بعثة فى تاريخها والتى وصلت إلى 134 لاعب ولاعبة، بخلاف باقى أفراد الوفود.
وتنطلق البطولة بعد غد الجمعة ويمثل مصر فى طابور العرض الثنائى علاء أبو القاسم وهداية ملاك.