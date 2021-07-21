أولمبياد طوكيو.. تكييفات متنقلة لمواجهة درجة الحرارة.. صور

القاهرة - سامية سيد - وفرت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو تكييفات متنقلة فى أماكن انتظار الأتوبيسات الخاصة بنقل اللاعبين من القرية الأولمبية إلى أماكن التدريبات والمنافسات.

محمد يوسف

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