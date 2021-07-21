شكرا لقرائتكم خبر عن عمر رضوان لليوم السابع: استبعادي من المنتخب ليس نهاية المطاف وأحلم بالعودة للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ـ أشرف بن شرقي وقفشة الأفضل في الدوري

ـ أحترم الزمالك ولكن أتمنى العوة للأهلي

ـ الأهلي لم يربينا على التفويت وسنقاتل أمام الأحمر

ـ أدرس الاعلام وكنت أتمنى أكون مهندس ميكانيكا

ـ تصريحاتي عن الشناوي فهمت خطأ وأتمنى أكرر تجربته

ـ المنتخب الأول يتابعني وكنت قريب من المعسكر الأخير

ـ أتمنى تتويج الأهلي بالدوري وسعيد أن الجماهير لم تنساني

ـ عصام الحضري مثلي الأعلى وبحب أحمد الشناوي

على خطى الحراس الكبار، يسير عمر رضوان حارس عرين أسوان، صانعاً مجده الشخصي خلال رحلته مع أبناء الجنوب في الدوري العام، حيث تصدر المشهد مؤخراً بعد المستوى المتميز الذى ظهر عليه، مؤكداً أحقيته في حراسة عرين منتخب مصر، وطامحاً بالعودة إلى بيته السابق النادي الأهلي، على غرار ما فعله محمد الشناوي من قبل عندما تألق مع بتروجت ليعود إلى القلعة الحمراء ويثبت أقدامه بالتشكيل الأساسي.

حارس مرمى أسوان حالياً والأهلي سابقاً فتح قلبه لـ"الخليج 365"، للحديث عن الكثير من الأمور، أبرزها خططه المستقبلية وتشبيه مسيرته بالشناوي وحلمه في الاحتراف وكثير من الأمور في الحوار التالي:

كيف ترى تشبيه مسيرتك بمحمد الشناوي؟

شرف لي مقارنتي بمحمد الشناوي وتشبيه مسيرتي بمسيرته فهو حارس كبير وأتمنى أن أكرر تجربته، وأعود للنادي في سن أصغر وأثبت نفسي وخرجت من النادي وأنا في سن 18 سنة لأعود إليه من جديد بعد اكتساب الخبرات ولدي حلم الاحتراف في أوروبا.



عمر رضوان (3)

في أي مركز بدأت حكايتك مع كرة القدم؟

بدأت في حراسة المرمى مباشرة ولم ألعب في مركز أخر، والدي كان حارس مرمى الأهلي حتى سن 18 سنة، قبل أن يترك الكرة وكنت أتابعه خلال لعبه بعد ذلك وكان لدي رغبة في أن أكون مثله وربما الأمر وراثة.

خارج كرة القدم حدثنا عن دراستك؟

أدرس في كلية الإعلام، في السنة الأخيرة وأجلت بعض المواد لظروف السفر وتقديري في الكلية امتياز.



عمر رضوان (2)

بعد تألقك مع أسوان هل تواصل معك النادي الأهلي؟

لم يحدث تواصل رسمي ولكن كان هناك بعض الكلام من المدربين بالنادي، وإشادة بمستواي.

البعض انتقد تصريحاتك عن الشناوي وقائمة المنتخب الأوليمبي ما تفسيرك للأمر؟

فوجئت بتأويل تصريحاتي عن الشناوي والبعض فسرها بشكل خاطئ، وكأني أقول "لن نسمح بوجود الشناوي مع المنتخب"، أولاً ليس لي سلطة اتخاذ القرار في المنتخب لأقرر من سيتواجد أم لا، وثانياً الشناوي حارس كبير ولا يمكن أن أقول عنه هذا الكلام.



عمر رضوان (1)

ما هي توقعاتك لأداء المنتخب الأولمبي في طوكيو؟

مجموعة المنتخب صعبة بلا شك، ولكن أتمنى أن يحققوا ميدالية في طوكيو، سيكون أمر جيد جداً لمصر ولهذا الجيل الذي يستحق التتويج بميدالية، لأن جيل 97 مميز منذ ظهوره، ومتفائل بتحقيق انجاز.

ولماذا تم استبعادك من القائمة؟

الأمر قدري، اللعب رزق وأن تكون متواجد بقائمة المنتخب هو رزق ونصيب، والإصابة الأخيرة التي تعرضت لها عطلتني بعض الوقت والأمر بالنسبة لي لم يكن مؤذي نفسياً لأن أقدار ربنا كلها خير ومازال هناك فرص أخرى، وأحترم قرارات الجهاز الفني بالكامل وأحبهم جداً وهم ليسوا مدربي فقط ولكنهم بمثابة عائلتي.



عمر رضوان (6)

المباراة القادمة مع الأهلي..كيف ترى اتهامات التفويت للاعبين السابقين أو المدربين المحسوبين على الأهلي؟

نحتاج إلى نقاط مباراة الأهلي جداً للنجاة من صراع الهبوط، مثلما يحتاج الأهلي نقاط المباراة في صراع الصدارة، فريقنا في موقف صعب وسنقاتل حتى أخر دقيقة، وأتمنى أن نخرج من اللقاء بنقطة أو بثلاث نقاط، لأنهم سيفرقون معنا جداً في المباريات المقبلة، هناك 4 فرق متساوية في النقاط بقاع الجدول منهم فريق واحد سيبقى بالدوري، ولم نتربى في الأهلي على التفويت وجماهير الأهلي تشجعنا دائماً عندما نقدم أداء مميز حتى لو أمام الأهلي، بالفعل أشجع الأهلي أمام الفرق الأخرى وأسعد بفوزه ولكن عندما ألاعبه لا يكون هدفي سوى الفوز ومساندة الفريق الذي أمثله.

كيف تتابع عائلتك مبارياتك مع الأهلي ومن تشجع؟

مشاعرهم تكون مختلطة في مواجهاتي مع الأهلي، يتمنوا فوز الأهلي ليحصد الدوري وفي نفس الوقت يتمنون فوز فريقي وأن أقدم أداء مميز، والأمر صعب جداً.



عمر رضوان (5)

من الأقرب لحسم الدوري من وجهة نظرك؟

المنافسة صعبة عكس الكثير من المواسم السابقة، كان الفارق الكبير يوضح البطل، وأتمنى تتويج الأهلي باللقب.

كيف لمست دعم جماهير الأهلي بعد تألقك أمام الزمالك؟

كل الجماهير التي تعرفني تساندني بشكل دائم وهذا يسعدني كثيراً أن الجماهير لم تنساني وأتمنى أكون معهم في يوم من الأيام.

من مثلك الأعلى في حراسة المرمى؟

عصام الحضري، وأحب طريقة لعب وأداء محمد الشناوي وأحمد الشناوي كذلك وأتمنى له الشفاء هو من أكثر الحراس الذين أحبهم.

ما هي هوايتك خارج الرياضة

كنت أتمنى أن أكون مهندس ميكانيكا، أحب السيارات جداً وكنت أتمنى العمل في هذا المجال بعيداً عن الكرة.

كيف تعاملتم كمنتخب أوليمبي مع حالة الاحباط الجماهيري قبل انطلاق أمم أفريقيا للشباب؟

إخفاق المنتخب الأول في أمم أفريقيا، وضع علينا ضغط كبير، وكان كلام الجهاز الفني كله لنا، بأننا يجب أن نصالح الجماهير بعد حزنها لخروج المنتخب الأول من أمم أفريقيا، وأن نثبت أن هذا الجيل هو أمل مصر في حصد البطولات مستقبلاً، ولذلك واجهنا ضغط كبير لإثبات أنفسنا وإسعاد الجماهير، ولم يكن من الممكن أن يحدث إخفاق جديد.

هل تواصل معك المنتخب الأول في الفترة السابقة؟

بالفعل تواصلوا معي قبل المعسكر الأخير، وطلبوا مني بعض الأوراق للسفر ولكن في أخر لحظة الأمور تغيرت وأحترم قرار الجهاز الفني.

حدثنا عن احتفالكم بأقنعة "لاكاسا دي بابل" بعد التأهل للأولمبياد؟

لم يكن احتفال مرتب له ، ولكنه جاء بشكل مفاجئ، كان طاهر محمد طاهر صاحب الفكرة وجمع الماسكات بشكل سريع وكان احتفال لذيذ.



عمر رضوان (9)

من أكثر مهاجم تضع ترتيبات خاصة خلال مواجهته؟

أحترم جميع المهاجمين، سواء ألاعب الأهلي أو أخر فريق في الدوري، كل مباراة يكون لها حساباتها وأتابع كل المهاجمين واللاعبين ولا يوجد مهاجم معين بعمل له حسابه.

من أفضل لاعب في الدوري من وجهة نظرك؟

أشرف بن شرقي، وقفشة يقدمان أداء مميز.

إذا تلقيت عرضًا من الزمالك هل توافق؟

الزمالك فريق كبير لا يمكن أن أتحدث عنه ولكن أتمنى أن يكون العرض من الأهلي.