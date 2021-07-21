شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل عربون الصلح بين الأهلى وبيراميدز بعد أزمة تغريم إكرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لازالت أزمة تغريم شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز ومنتخبنا الوطنى تُلقى بظلالها ليس داخل نادى بيراميدز فقط، لكن داخل الأهلى أيضاً والذى اعتبر الواقعة غير مسبوقة وتترجم حالة الاحتقان من الأهلى بين مسئولى الكرة فى بيراميدز.

وأكد مسئولو الأهلى أنهم سيتأكدون من وجود احتقان بين مسئولي بيراميدز تجاه القلعة الحمراء حال إرسال الأهلي عرض لشراء ابراهيم عادل مهاجم بيراميدز، والذي يعد اللاعب الوحيد المطلوب داخل الفريق الأحمر من بيراميدز، حيث تؤكد إدارة الأهلي أن الموافقة على العرض تعني أن مسألة شريف اكرامي تعد حالة استثنائية غير مقصودة، أما حال رفض العرض فإن الأمر يعني أن هناك اصرار على اتخاذ موقف ضد الفريق الأحمر.

وفرض مسئولو بيراميدز غرامة قدرها 100 ألف جنيه على شريف اكرامي على خلفية قيامة بتهنئة فريقه السابق الأهلي بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويعد السبب الرئيسي وراء غضب شريف إكرامي ليس فقط تغريمه بعد تهنئة الأهلي ولكن قيام هاني سعيد مدير الكرة بوضع صيغة القرار على جروب الواتس أب الخاص باللاعبين وهو ما اعتبره الحارس الدولي خروج عن المألوف حيث كان من الممكن أن يتم ابلاغه بالقرار بشكل شخصي وهو ما لم يحدث وتم الإعلان عن القرار أمام كل اللاعبين، وأكد هاني سعيد مدير الكرة لإكرامي أنه من غير المسموح تكرار الواقعة خاصة بعد صدور قرار تم إبلاغه للاعبي الفريق بمضاعفة العقوبة حال إقدام أي لاعب على الحديث عن الأهلي، إلا أن إكرامي أكد رفضه التام لمثل هذه القرارات، مشدداً أنه في حالة فوز الفريق الأحمر بأي بطولة سيقوم بتهنئته مجدداً نظراً لارتباطه الشديد بالأهلي، ولكون جميع اللاعبين المتواجدين داخل صفوف الفريق من أصدقائه المقربين والذين تربطهم به علاقات شخصية خارج الملعب.

وكان شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز قد هنأ النادى الأهلى بالتتويج باللقب العاشر لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقى، وكتب إكرامى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "مبروك للنادى الأهلى ولجماهيره العظيمة البطولة الأفريقية العاشرة، إنجاز كبير لجيل محترم من اللاعبين فرض نفسه وأثبت ذاته كامتداد لأجيال كتبت تاريخ كبير، دائما وأبدا يبقى الأهلي سببا رئيسيا فى اسعاد الملايين ألف مبروك لأبطال أفريقيا".