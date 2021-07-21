شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعفو عن نجوم الدكة فى الأهلي بقيادة كهربا وأجاي ومتولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على فتح صفحة جديدة مع الثلاثى محمود كهربا وجونيور أجاي ومحمود متولى لاعبو الفريق بالدفع بهم في المباريات المقبلة بالدوري ومنحهم فرصة المشاركة من بداية المباريات بعد فترة غياب طويلة لاسيما في ظل غياب سداسى المنتخب الأولمبى محمد الشناوى وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن.

ويسعى موسيمانى للدفع بنجوم الدكة في المباريات المقبلة بالدوري لتعويض غياب سداسى المنتخب الاوليمبى بجانب تجهيز هؤلاء اللاعبين وإستعادة فورمتهم الفنية والبدنية لاسيما أن رحلة بطولة الدوري لاتزال طويلة، ويتبقى للأهلي 5 مباريات مؤجلة في مشواره بالدوري المصري وهو ما يراهن عليه الفريق الأحمر لاستعادة صدارة الترتيب ثم حسم اللقب في ظل منافسة شرسة مع الزمالك، وذلك أمام مصر المقاصة ثم البنك الأهلي والإنتاج الحربي وأسوان ووادي دجلة وسيراميكا .

فى سياق أخر، حقق الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، رقماً مميزاً مع المارد الأحمر فقد حقق العلامة الكاملة فى كل النهائيات التى خاضها مع الأهلى بعد تتويجه بالنجمة العاشرة، وفاز على الزمالك 2-1 فى نهائى القرن الشهير ليتوج بطلا لدوري أبطال أفريقيا ثم فاز على الطلائع بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل ليحصد كأس مصر، كما فاز على نهضة بركان المغربى 2-0 ليتوج بطلا للسوبر الأفريقى، ثم فاز على كايزر تشيفز 3-0 ليتوج بطلا لدوري أبطال أفريقيا.

قاد موسيمانى الأهلى فى 51 مباراة، فاز فى 37 وتعادل فى 10 وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 102 هدفا وتلقت شباكه 34، وتوج المدرب الجنوب أفريقى بدورى الأبطال الأفريقى للمرة الثالثة فى تاريخه، حيث توج موسيمانى ببطولتين لدورى الأبطال واحدة مع صن دوانز فى 2016 ولقبين مع الأهلى 2020 و 2021.

وحقق موسيماني مع الأهلي 4 بطولات، هي دوري أبطال أفريقيا مرتين وكأس مصر مرة والسوبر الأفريقي مرة، وقاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية بقطر، وأمامه فرصة كبيرة للتتويج بأكثر من لقب آخر مثل والدوري والكأس والسوبر المحلي والسوبر الافريقى.