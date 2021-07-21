شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى يساند المنتخب الأولمبى قبل لقاء إسبانيا: أثق فى رجالنا الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه شريف إكرامى حارس مرمى فريق بيراميدز رسالة دعم وتحفيز للمنتخب الأولمبى المشارك فى أولمبياد طوكيو، وكتب عبر حسابه الشخصي على تويتر: "كل الدعم والمساندة لمنتخبنا الأولمبي لكرة القدم وجهازه الفني في اولمبياد طوكيو، أثق تماماً في رجالنا أبطال قارة افريقيا وقدرتهم علي تشريف مصر أمام العالم، بالتوفيق والنجاح يا أبطال".



شريف اكرامي

ويختتم اليوم منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره الإسبانى فى التاسعة والنصف صباح غد الخميس بتوقيت القاهرة، فى افتتاح مشوار الفريقين فى أولمبياد طوكيو.

ويضع شوقى غريب الرتوش الأخيرة خلال مران اليوم على خطة اللعب فى مباراة الغد، حيث طالب غريب لاعبيه بغلق المساحات وتقريب الخطوط وسرعة نقل الكرة والتصويب على المرمى كأحد الحلول للوصول لمرمى الخصم.