شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أبو القاسم يفتش عن منصة التتويج الأوليمبى للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى البطل الأولمبى علاء أبو القاسم إلى الظهور على منصات الأولمبياد للمرة الثانية عبر بوابة أولمبياد طوكيو فى النسخة الحالية 2021، بعدما نجح فى الوقوف على منصات التتويج فى أولمبياد لندن 2012 التى حصل خلالها على فضية سلاح الشيش .

كما أن علاء أبو القاسم حصل على ثقة كبيرة بعد منحه شرف حمل علم مصر بصحبة بطلة التايكوندو هداية ملاك، لاسيما أنه لاعب يمتلك مقومات حصد الميدالية الأولمبية بواقع الخبرات و الإحتراف الخارجى.

نجح علاء أبو القاسم لاعب منتخب سلاح الشيش فى التتويج بالمركز الثانى والميدالية الفضية بأولمبياد لندن، وأصبح أول مصرى وعربى وأفريقى يحقق ميدالية أولمبية فى لعبة المبارزة فى منافسات فردى الرجال، حيث يعول عليه المصريين و إتحاد السلاح أمال عريضة فى الظهور مجددا على منصات التتويج الأولمبى.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب علاء أبو القاسم فى الصور التالية :