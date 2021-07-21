الونش يتصدر قائمة لاعبى الزمالك الأكثر مشاركة مع كارتيرون وبن شرقى وصيفاً

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الولاية الثانية للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، العديد من التغييرات فى مشاركة اللاعبين معه، منذ أن تولى قيادة الأبيض يوم 12 من شهر مارس الماضى، حيث تولى قيادة الأبيض حتى الآن، فى 19 مباراة بمختلف البطولات، شهدت مشاركة 30 لاعبًا معه، ويستعرض ”الخليج 365”، أبرز ما جاء من مشاركات للاعبى الأبيض مع كارتيرون فى الولاية الثانية له فى قلعة ميت عقبة.

- الونش يتصدر قائمة المشاركين وبن شرقى فى الوصافة

يُعد محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، أكثر لاعبى الفريق مشاركة مع كارتيرون فى ولايته الثانية، حيث دفع به فى 17 مباراة، بواقع 1499 دقيقة، فيما سجل هدفين خلالهم.

أما فى الوصافة فيأتى المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، كثانى أكثر لاعبى الأبيض مشاركة مع كارتيرون، هذا الموسم، فشارك معه فى 17 مباراة أيضًا ولكن بواقع 1426 دقيقة، فيما سجل معه 8 أهداف وصنع 6 أهداف.

- طارق حامد الأكثر مشاركة من بين لاعبى الوسط مع كارتيرون

يأتى طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، فى المركز الثالث من بين اللاعبين الأكثر مشاركة مع كارتيرون هذا الموسم، حيث دفع به فى 16 مباراة بواقع 1402 دقيقة، وسجل هدفًا.

ثم تأتى مشاركة أحمد سيد زيزو، جناح الزمالك، مع كارتيرون، حيث دفع به فى 17 مباراة بواقع 1355 دقيقة، وسجل 5 أهداف وصنع 3 أهداف.

أما الدولى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، المنقطع عن تدريبات الفريق، فشارك مع كارتيرون هذا الموسم فى 15 مباراة بواقع 1325 دقيقة، أحرز خلالهم هدفًا وصنع هدفين.

ويليه فى المشاركات يأتى يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، الذى شارك فى 16 مباراة بواقع 1173 دقيقة، أحرز خلالهم 5 أهداف وصنع هدفين.

- محمود علاء يتراجع ويصبح ثانى أكثر المدافعين مشاركة مع كارتيرون

فيما شارك محمود علاء، مدافع الزمالك، مع كارتيرون فى ولايته الثانية، خلال 11 مباراة بواقع 971 دقيقة، أحرز خلالهم هدفًا.

ثم يأتى التونسى حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن للزمالك، الذى شارك فى 14 مباراة بواقع 938 دقيقة، وصنع خلالهم هدفًا.

أما سيف الجزيرى، مهاجم الزمالك، فقد شارك فى 13 مباراة بواقع 806 دقيقة، أحرز خلالهم هدفين وصنع مثلهم.

فيما شارك محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للزمالك، مع كارتيرون فى 11 مباراة بواقع 743 دقيقة، صنع خلالهم هدفًا.

ثم تأتى مشاركات حراس المرمى وعلى رأسهم محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، الذى شارك مع كارتيرون فى 8 مباريات بواقع 720 دقيقة.

ثم محمود جنش، حارس مرمى الزمالك، الذى شارك هو الأخر فى 8 مباريات بواقع 720 دقيقة أيضًا.

واستكمالا لمشاركات لاعبى الزمالك مع كارتيرون، فقد شارك أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، فى 10 مباريات بواقع 690 دقيقة، صنع خلالهم هدفًا.

فيما شارك محمد عبد الغنى، مدافع الزمالك، فى 8 مباريات بواقع 681 دقيقة، أحرز خلالهم هدفًا.

كما شارك محمود شيكابالا، قائد الزمالك وصانع ألعابه فى 15 مباراة بواقع 669 دقيقة أحرز خلالهم هدفين وصنع 3 أهداف.

فيما شارك حميد أحداد، مهاجم الزمالك، فى 11 مباراة بواقع 612 دقيقة أحرز خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين.

وشارك حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، فى 11 مباراة بواقع 517 دقيقة، صنع خلالهم هدفًا.

أما إسلام جابر، لاعب وسط الزمالك، فشارك فى 14 مباراة بواقع 379 دقيقة، صنع خلالهم هدفًا.

الإصابة تُبعد عبد الله جمعة من المشاركة مع كارتيرون فى الولاية الثانية

فيما شارك عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك، فى 6 مباريات فقط، بواقع 379 دقيقة، صنع خلالهم هدفًا، فيما ابتعد عن المشاركة بسبب الإصابة التى لحقت به.

كما شارك إمام عاشور، لاعب وسط الزمالك، الذى استعان به الأبيض مؤخرًا للمشاركة بدلاً من التونسى فرجانى ساسى، فى 5 مباريات، بواقع 367 دقيقة.

وشارك مروان حمدى، مهاجم الزمالك، فى 13 مباراة بواقع 279 دقيقة، أحرز خلالهم هدفين.

وشارك محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، مع كارتيرون فى ولايته الثانية، خلال 3 مباريات بواقع 270 دقيقة.

وكذلك أحمد عيد، الظهير الأيمن للزمالك، الذى شارك فى 3 مباريات بواقع 195 دقيقة.

فيما شارك محمد عبد السلام، مدافع الزمالك، فى 5 مباريات بواقع 175 دقيقة.

ومحمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط الزمالك، فى 6 مباريات بواقع 132 دقيقة.

- قائمة اللاعبين الأقل مشاركة مع كارتيرون فى ولايته الثانية

دفع كارتيرون بحسام عبد المجيد، مدافع الزمالك الشاب، فى مباراة واحدة، فيما شارك معه أسامة فيصل، مهاجم الأبيض، فى 3 مباريات بواقع 78 دقيقة، أحرز خلالهم هدفًا.

وشارك محمد أشرف روقا، لاعب وسط الزمالك، فى 3 مباريات بواقع 75 دقيقة، بينما شارك حسام أشرف، جناح الأبيض، فى مباراة واحدة لمدة 18 دقيقة وأخيرًا سيف فاروق جعفر فى مباراتين لمدة 13 دقيقة فقط.