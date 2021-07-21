شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يواجه إسبانيا وديا فى طوكيو استعدادا للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه، اليوم الأربعاء، منتخب رجال كرة اليد الأول نظيره الإسبانى فى مباراة ودية غير رسمية بطوكيو استعدادا للأولمبياد، حيث وصلت بعثة منتخب اليد إلى طوكيو ظهر السبت، بعد انتهاء أزمة ملابس اللاعبين وتوفير تى شيرتات بمقاييس سليمة قبل التوجه إلى طوكيو بساعات قليلة.

وخاض المنتخب الوطنى لكرة اليد مبارتين فى إسبانيا الأولى أمام منتخب كرواتيا، وانتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 31 - 28 والمباراة الثانية أمام منتخب إسبانيا، وانتهت بفوز منتخب إسبانيا بنتيجة 30 - 29، والمباراة الثالثة امام منتخب فرنسا وانتهت بفوز منتخب فرنسا بنتيجة 31 - 30، والمباراة الرابعة حقق المنتخب المصرى الفوز على منتخب البرازيل بنتيجة 32 - 25 و المباراة الخامسة و الاخيرة فى برنامج المباريات الودية امام منتخب المانيا و انتهت بفوز منتخب المانيا بنتيجة 29 - 27.

تضم منافسات فرق الرجال فى اوليمبياد طوكيو :

المجموعة الأولى : منتخب النرويج - منتخب فرنسا - منتخب المانيا - منتخب البرازيل - منتخب اسبانيا - منتخب الارجنتين.

المجموعة الثانية : منتخب الدنمارك - منتخب السويد - منتخب البرتغال - منتخب اليابان - منتخب مصر - منتخب البحرين.