شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. حرس الحدود يهزم الأهلى بثنائية ويتوج بالسوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 21 يوليو 2009 نجح فريق حرس الحدود فى التتويج بكأس السوبر المحلى بعد فوزه على الأهلى بهدفين دون رد على استاد الكلية الحربية، ليحصد حرس الحدود أول ألقابه فى البطولة ويوقف مسيرة الأهلى بأربعة ألقاب على التوالى.

وكانت هذه البطولة هى الثانية فى تاريخ حرس الحدود بعد الفوز بكأس مصر موسم 2008 / 2009، في الوقت ذاته خسر الأهلي أول بطولة في عهد المدير الفنى حسام البدرى الذى تولى قيادة الفريق الأحمر وقتها خلفا للبرتغالى مانويل جوزيه.

تقدم فريق حرس الحدود مبكرا عن طريق مهاجمه أحمد مكى فى الدقيقة الثالثة من المباراة، وضاعف أحمد عبد الغنى النتيجة فى الدقيقة 57.

وفى الدقيقة 36 طرد الحكم أحمد السيد كابتن الأهلى لتعمده ضرب لاعب فريق حرس الحدود أحمد عيد عبد الملك ويكمل الأهلى المباراة بعشرة لاعبين ليفشل في احراز اللقب.

بدأ حرس الحدود المباراة بتشكيل مكون من "مارتيني كاميني وإسلام الشاطر وهاني سعيد وأحمد عاصم " عبد الرحمن محيي ق 61 " ومحمد مكي وعبد السلام نجاح ومحمد الهردة " أحمد كمال ق 65 " ومحمد حليم وأحمد عيد عبد الملك وأحمد حسن مكي " أحمد سعيد أوكا ق 46 " وأحمد عبد الغني .

فيما بدأ الاهلى المباراة بتشكيل مكون من أمير عبد الحميد وأحمد علي وأحمد السيد ومحمد سمير وسيد معوض " جيلبرتو ق 61 " وأحمد فتحي وحسام عاشور والمعتز إينو " عبد الله فاروق ق 67 " ومحمد أبو تريكة ومحمد طلعت وهاني العجيزي " مصطفى شبيطة ق 45 " .

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 10 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و202 و2021.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 7 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ23 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.