شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تضمن 5 مقاعد فى نصف نهائى بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل اثنائى محمد الشوربجي المصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، ونوران جوهر المصنفة الثانية للسيدات، إلى الدور نصف النهائى ببطولة العالم للاسكواش، المقامة حالياً فى شيكاغو خلال الفترة بين 14 إلى 22 يوليو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ولحق الشوربجى ونوران بالثلاثى المصرى المتأهل بالأمس لتكون مصر قد ضمنت 5 مقاعد فى نصف نهائى بطولة العالم، وذلك بوجود كل من: على فرج، نور الشربينى، محمد الشوربجى، نوران جوهر، وطارق مؤمن.

وجاءت نتائج اليوم كالتالى:

ـ فوز محمد الشوربجى على فارس دسوقى بنتيجة 3-0، وجاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11-6، 11-7، 11-5.

ـ فوز نوران جوهر على النيوزيلاندية جويل كينج بنتيجة 3-1، وجاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11-5، 11-7، 8-11، 11-7.

ـ هزيمة كريم عبد الجواد أمام النيوزيلاندي بول كول بنتيجة 3-2، و جاءت نتائج الأشواط كالتالى: 7-11، 8-11، 11-9، 11-4، 11-6.

ـ هزيمة سلمى هاني أمام كاميل سيرم بنتيجة 3-0، وجاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11-8، 11-7، 11-7.

ويعتبر طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً للرجال، ونور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، هما حاملا لقب البطولة عن النسخة الماضية.

كما تعتبر هذه النسخة فاصلة فى تحديد التصنيف العالمى للرجال، خاصة مع تضاؤل الفارق بين على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً ومحمد الشوربجى المصنف الثانى.