شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعداداً لمواجهة البنك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى اليوم الأربعاء، معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة البنك الاهلى المقرر لها السابعة مساء غداً الخميس على ستاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق مرانه الأخير على ستاد مختار التتش ثم يعلن موسيمانى قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة للمبيت بها استعداداً للمباراة، وتأكد غياب وليد سليمان صانع العاب الاهلى عن المباراة بسبب استمرار برنامجه التأهيلى للتعافى من شد العضلة الخلفية بجانب غياب سداسى المنتخب الأولمبى.

ونجح الأهلي فى الفوز بثلاثة مباريات على سموحة والمقاولون والمقاصة وتعادل مع بيراميدز قبل التتويج بدوري الابطال الافريقى على حساب كايزر تشيفز فلم تفلت من يديه سوى نقطتين فقط خسرهم بلدغة قاتلة من بيراميدز فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل 2-2 بخطأ من حارسه محمد الشناوى فى الدقائق القاتلة، وبخلاف ذلك سحق المارد الاحمر منافسيه بثلاثيات ورباعيات مسجلا 12 هدف فى 4 مباريات.

ويتبقى للأهلي 5 مباريات مؤجلة في مشواره بالدوري المصري وهو ما يراهن عليه الفريق الأحمر لاستعادة صدارة الترتيب ثم حسم اللقب في ظل منافسة شرسة مع الزمالك، وذلك أمام مصر المقاصة ثم البنك الأهلي والإنتاج الحربي وأسوان ووادي دجلة وسيراميكا .

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة من 23 مباراة بينما يتصدر الزمالك برصيد 61 نقطة من 27 لقاء.

ويسعى الأهلي للفوز بهذه المؤجلات الخمسة للوصول إلى 66 نقطة وهو ما يضمن الصدارة للأهلي حتى في حالة فوز الزمالك على غزل المحلة في اللقاء المؤجل.