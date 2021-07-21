تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي، تسجيل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وشملت قائمة المصابين الجدد رياضيا واحدا، لا يقيم في القرية الأولمبية، حسبما أوضحته اللجنة المنظمة.id.

ووصل عدد الإصابات التي كشفت عنها فحوص كورونا بين المعنيين بالأولمبياد إلى 75 حالة، منذ أول يوليو.

وذكرت اللجنة المنظمة أن مسؤولا في القرية الأولمبية أصيب بالعدوى، وقد خالط 12 شخصا.

وكانت بعثة التشيك للأولمبياد أعلنت أمس الثلاثاء أنه بعد تبين إصابة لاعب كرة الطائرة الشاطئية أوندري بيروشيتش، كشفت الفحوص أيضا عن إصابة مدرب كرة الطائرة الشاطئية سيمون ناوتش بالعدوى.

وإلى جانب الحالات الـ75 المسجلة من قبل منظمي الأولمبياد، جرى تسجيل أربع حالات إصابة أخرى من جانب المقاطعات في اليابان.

وتنطلق منافسات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو رسميا بعد غد الجمعة، وتستمر منافساتها حتى 8 أغسطس المقبل.