المنتخب الأولمبى يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة إسبانيا

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره الإسبانى فى التاسعة والنصف صباح غد الخميس بتوقيت القاهرة، فى افتتاح مشوار الفريقين فى أولمبياد طوكيو.

ويضع شوقى غريب الرتوش الأخيرة خلال مران اليوم على خطة اللعب فى مباراة الغد، حيث طالب غريب لاعبيه بغلق المساحات وتقريب الخطوط وسرعة نقل الكرة والتصويب على المرمى كأحد الحلول للوصول لمرمى الخصم.

وتقرر أن يرتدي المنتخب المصري الأولمبي القميص الأحمر والشورت والجورب الأسودين في لقاء إسبانيا غدا الخميس بالجولة الأولى لدورة الألعاب الأولمبية.

فيما يرتدي المنتخب الإسباني الطاقم الأبيض بالكامل في المباراة التي تقام التاسعة والنصف صباح الغد في ملعب قبة سابورو.

وأعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، قائمة اللاعبين الـ22 المقرر مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو، وقد تضمنت ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش، وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:

لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي. الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر. الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

ووصل صباح الجمعة الماضي منتخب مصر الأولمبى، إلى طوكيو بعد رحلة استغرقت 12 ساعة، على متن طائرة خاصة، استعدادا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 التى تنطلق يوم 22 يوليو بمباراة إسبانيا ثم الأرجنتين يوم 25 ثم أستراليا يوم 28.