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قصة هدف.. ديانج يسجل في الفوز الوحيد للأهلى أمام بيراميدز "فيديو"

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القاهرة - سامية سيد - تمكن المالى المالى اليو ديانج مدافع وسط الأهلى من إحراز الهدف الثاني "القاتل" لفريقه بمرمى بيراميدز في الدقيقة 91 من عمر الوقت البدل الضائع فى المباراة التى جمعتهما على ستاد الدفاع الجوى ضمن مباريات الـ16 من بطولة الدورى المصرى الموسم الماضى لينتهى اللقاء بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ويعد هذا الفوز الوحيد للمارد الأحمر على حساب بيراميدز الذى حقق الفوز في 3 مرات  بواقع مرتين في الدوري ومرة في الكأس، بينما تعادل الفريقان في الموسم الحالي في المباراتين اللتان جمعتهما سلبيا في الدور الأول ، والتعادل بهدفين لمثليهما في الدور الثانى .

ويمر اليو ديانج بفترة بفترة من التوج الكروى داخل جدران القلعة الحمراء جعلته محط أنظار العديد من الأندية الاوروبية ورغم تلقى مسئولى الأهلى عروض رسمية وصلت إلى 6 مليون دولار ، إلا ان مسئولو النادى الاحمر طلبوا 8 مليون دولار نظير الإستغناء عن اللاعب . 

 

 

 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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