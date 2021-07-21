شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الزمالك بعد غياب فرجانى ساسى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انقطع الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، عن تدريبات فريقه ورفض العودة للانتظام فى التدريبات منذ أن سافر إلى تونس للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده فى التوقف الدولى الأخير، بداعى انتهاء تعاقده بنهاية يونيو الماضى، حيث جهزت إدارة الزمالك ملفا كاملاً عن العقوبات التى تم توقيعها على فرجانى ساسى مع نسخة من لائحة الفريق للاستشهاد بها فى فترة انقطاعه عن التدريبات، والتى امتدت منذ يوم 17 يونيو الماضى، ويستعرض ”الخليج 365” فى الانفوجراف التالى ماذا فعل الزمالك بعد غياب فرجانى ساسى؟

- 4 مباريات خاضهم الزمالك فى غياب ساسى.

- 3 مباريات منهم فى مسابقة الدورى الممتاز أمام أندية الجونة وأسوان ومصر المقاصة.

- تعادل الزمالك سلبيًا فى مباراة فيما فاز فى مباراتين فى الدورى.

- 1 مباراة وحيدة خاضها الزمالك بعد رحيله فى كأس مصر وفاز على المقاصة بثنائية.

- 6 أهداف سجلهم الزمالك بدون ساسى ولم يستقبل أى هدف.

- إمام عاشور حل بديلاً لفرجانى ساسى.

- الزمالك تصدر جدول الدورى المصرى برصيد 61 نقطة.

- تأهل الزمالك إلى الدور نصف النهائى فى كأس مصر لمواجهة أسوان.