شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ثاني أكثر الأندية تمثيلا باللاعبين في أولمبياد طوكيو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، مشواره فى أولمبياد طوكيو بمواجهة إسبانيا يوم الخميس المقبل، حيث أوقعت القرعة الفراعنة فى مجموعة قوية مع إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وتنطلق منافسات كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، خلال الفترة بين 22 يوليو الجاري و7 أغسطس المقبل، بمشاركة 16 منتخبا أولمبيا.

واحتل النادي الأهلي المركز الثاني في قائمة الأندية الأكثر تمثيلا باللاعبين في المسابقة الأولمبية برصيد 6 لاعبين، وفقا لموقع "Ninety Mins" في نسخته الإسبانية، خلف نادى أولمبيا الهندوراسي، والذي يشارك 7 من لاعبيه في دورة طوكيو.

وضم المنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب 6 لاعبين من النادى الأهلى، هم: محمد الشناوي، أكرم توفيق، أحمد رمضان "بيكهام"، طاهر محمد طاهر، ناصر ماهر، صلاح محسن، في قائمته لتمثيل "الفراعنة" في الدورة الأولمبية، بالإضافة إلى كل من عمار حمدي وأحمد ياسر ريان، المُعارين إلى الاتحاد السكندري والجونة على الترتيب.

وجاءت قائمة الأندية الأكثر تمثيلا للاعبين وفقا لموقع "Ninety Mins" كالتالى:

المركز الأول: أولمبيا الهندوراسي (7 لاعبين)

المركز الثانى: الأهلي (6 لاعبين)

المركز الثالث: كل من النصر السعودي، ريال مدريد الإسباني، ويلنغتون فينيكس النيوزيلندي، فارول كونستانتا الروماني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي (5 لاعبين)

المركز الرابع: الزمالك، أهلي جدة السعودي، ريال سوسيداد الإسباني، ملبورن سيتي الأسترالي، غوادالاخارا المكسيكي، كلوب أمريكا المكسيكي، سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي وفيتوريا غيماريش البرتغالي (4 لاعبين).