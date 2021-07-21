شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. غلق باب استبدال اللاعبين فى قائمة المنتخب الأولمبى قبل مواجهة إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق اليوم اللجنة الأولمبية الدولية الإستبدال فى قوائم المنتخبات المشاركة فى أولمبياد طوكيو ومن بينها منتخب مصر الأولمبى، حيث سبق وحددت اللجنة اليوم 21 يوليو كآخر موعد لاستبدال اللاعبين فى قائمة المنتخبات المشاركة فى أولمبياد طوكيو، على أن يتم تقديم تقرير طبى بحالة اللاعب الذى يتم استبعاده واستبداله بلاعب آخر.

وحددت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم 21 يوليو كآخر موعد لاستبدال اللاعبين، نظرا لأن المنتخب الأولمبى المصرى سيخوض مباراته الأولى فى الأولمبياد أمام إسبانيا غدا 22 من نفس الشهر.

وتقرر أن يرتدي المنتخب المصري الأولمبي القميص الأحمر والشورت والجورب الأسودين في لقاء إسبانيا غدا الخميس بالجولة الأولى لدورة الألعاب الأولمبية.

فيما يرتدي المنتخب الإسباني الطاقم الأبيض بالكامل في المباراة التي تقام التاسعة والنصف صباح الغد في ملعب قبة سابورو.

وأعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، قائمة اللاعبين الـ22 المقرر مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو، وقد تضمنت ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش، وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:

لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي. الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر. الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

ووصل صباح الجمعة الماضي منتخب مصر الأولمبى، إلى طوكيو بعد رحلة استغرقت 12 ساعة، على متن طائرة خاصة، استعدادا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 التى تنطلق يوم 22 يوليو بمباراة إسبانيا ثم الأرجنتين يوم 25 ثم أستراليا يوم 28.