فايزة حيدر ومنى عطا الله وسارة..نساء اقتحمن عالم الرجال فى الرياضة المصرية

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القاهرة - سامية سيد - نساء اقتحمن عالم الرجال.. فايزة حيدر مدربة كرة القدم..منى عطاالله و يارا عاطف محكمات فى المباريات.. وسارة عصام أول محترفة فى الدورى الإنجليزى.

للرجال فقط .. لم يكن يتخيل صناع هذا الفيلم أنه سيتحول إلى حقيقة لكن فى عالم الرياضة، بل ينجحن فى المهمة التى يقمن بها.

ومن أشهر النساء ممن اقتحمن عالم الرجال كل من فايزة حيدر مدربة كرة القدم للرجال، و دينا عبد المقصود أول محترفة كمال الأجسام، بالإضافة إلى منى عطاالله محكمة مباريات الكرة، وسارة عصام أول محترفة بالدورى الإنجليزى.

فايزة حيدر

أول مدربة كرة قدم مصرية تحصل على شهادة تدريب معتمدة من الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم، ورغم دخولها مجال التدريب إلا أنها ما زالت تلعب كرة القدم وهى كابتن منتخب مصر وشاركت فى أمم أفريقيا الأخيرة، حتى استقبلها السفير البريطاني فى مصر وكرمها في مقر السفارة،وتم تكريمها من رئاسة الجمهورية، وسبق لها أن تلقت عرضًا للاحتراف في برشلونة وأتليتكو مدريد لكنها رفضت، وتولت تدريب فريق رجال فى أحد مراكز الشباب.

منى عطاالله

منى عطاالله .. خريجة الدفعة الأولى من التحكيم النسائي في مصر عام 1998، ودخلت القائمة الدولية منذ 14 عاماً بالتحديد في 2004، وحكمت في كأس عالم مرتين وخمس بطولات أفريقيا وشمال أفريقيا وأوليمبياد وبطولة عربية ، وتم الاستعانة بها فى مباريات كأس مصر عام 2019.

دينا عبد المقصود

دينا عبد المقصود.. أول لاعبة مصرية تحترف كمال الأجسام، وتقيم بين أوكرانيا حيث احترافها، وبين مصر، حيث تقيم أسرتها بمحافظة بورسعيد، استطاعت اللاعبة أن تحقق ميداليتين ذهبيتين ببطولة أوكرانيا المفتوحة باسم مصر، وكشفت اللاعبة أنها لجأت إلى الاحتراف في أوكرانيا لأن مصر لا يوجد بها احتراف اللعبة خاصة للبنات.

سارة عصام

توجت المصرية سارة عصام لاعبة المنتخب الوطنى لكرة القدم وفريق ستوك سيتى للسيدات، بجائزة أفضل رياضية عربية لعام 2018، والتى تقدمها مؤسسة لندن العربية ، كما توجت بجائزة هداف ستوك سيتي الموسم قبل الماضى، بعدما سجلت 12 هدف في 12 مباراة مع البوترز.