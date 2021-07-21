شكرا لقرائتكم خبر عن "قصير ولكن مكير".. أمهر 6 لاعبين من قصاري القامة في الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تعيق قصر القامة العديد من نجوم الكرة عن إظهار مهاراتهم الكروية داخل الملاعب المصرية ويصبحوا نجومًا للكرة المصرية، وتصبح قامتهم القصيرة ميزة في بعض الأحيان وليست عيبًا، حيث تألق عدة لاعبين معروفين بقصر القامة في الملاعب المصرية.

القامة القصيرة تساعد اللاعب على المرونة الحركية وسرعة الانطلاق والانسيابية في المراوغة والاختراق، خاصة في المساحات الضيقة، إلا أن من أهم عيوبه هو ضعف تكوينه الجسماني، وهو ما يعرضه لمشاكل خلال الالتحامات البدنية، وهناك مجموعة من اللاعبين قصيري القامة نوردهم في السطور التالية:

محمد بركات

يعد بركات أمهر اللاعبين الذين توافدوا على الكرة المصرية وقدم مهارات خارقة وكان يجيد اللعب في عدة مراكز ويمتاز بالسرعة والمراوغة والتمرير والقدرة على التسجيل وإزعاج المنافسين.

خالد الغندور

لم تمنع قصر القامة خالد الغندور من الانطلاقات القوية داخل الملعب بل كان أحد نجوم الزمالك فى التسعينيات وكان نجم الجبهة اليسرى وصاحب الانطلاقات من تلك الجبهة، بخلاف تسديدات المتقنة بعيدة المدى.

أيمن حفنى

لا يختلف أحد على الموهبة التى يملكها أيمن حفنى أحد أبرز نجوم الجيل الحالى على الرغم من قصر قامته، كونه قادرا على المراوغة بسهولة وصناعة الأهداف لزملائه والتسديد أيضًا.

وليد سليمان

يصنف سليمان من اللاعبين قصار القامة فى الدورى المصري إلا أن قصر قامته لم يمنعه من التألق والإبداع مع الفريق الأحمر ومساهمته مع في تحقيق الألقاب المحلية والقارية وتسجيل الأهداف الأكروباتية بعيدة المدى والتي يتميز بها عن الكثيرين من اللاعبين.

أحمد فكري الصغير

يعد أحمد فكرى الصغير أو "ويا" نجم الإسماعيلى السابق من اللاعبين أصحاب المهارات رغم قصر قامته حيث كان من اللاعبين المشاكسين والذين تسببوا في إزعاج لمدافعي الفرق المنافسة خلال مسيرته بقميص الدراويش قبل اعتزاله اللعب.

عمار حمدي

لا يختلف أحد على موهبة عمار حمدي لاعب الأهلي والمعار إلى الاتحاد السكندري حيث لم تمنعه قامته القصيرة من التألق وأن يكون أحد المواهب في الملاعب المصرية وأحد نجوم منتخب مصر الأولمبي، ويتميز بأنه لاعب جوكر يجيد اللعب في عدة مراكز.