بالتفاصيل.. موسيماني يطيح بـ محمود كهربا خارج الأهلي.. ويكشف الأسباب

الشارقة - اميمة ياسر - حسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مصير محمود كهربا من الرحيل عن النادي بنهاية الموسم الكروي المقبل.

ونشر «الوطن سبورت» أن مدرب فريق كرة القدم بالقلعة الحمراء، أشار في تقريره إلى أنه يرحب برحيل محمود كهربا عن الأهلي نهاية الموسم حال تلقي اللاعب أي عرض خارجي، معلنًا رغبته في التعاقد مع جناح أجنبي سوبر أو جناح محلي قادر على المشاركة في تشكيل الأهلي الأساسي بالموسم الجديد.

وأعلن «موسيماني» خلال استضافته في برنامج «أوضة اللبس» على قناة «النهار» عن صفقات الأهلي في الموسم الجديد، مشيرًا إلى أنه يرغب في التعاقد مع 4 لاعبين.

مصير محمود كهربا في الأهلي



وبات محمود كهربا مهددًا بالرحيل خارج النادي الأهلي بداية الموسم الكروي الجديد، في ظل دخوله في عدد من الأزمات مع الجهاز الفني وعدد من لاعبي الفريق.



ورغم أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، منح كهربا فرصة جديدة وطلب من موسيماني دخول اللاعب لحساباته الفنية بعد تعهد اللاعب بعدم تكرار الأزمات، إلا أن اللاعب بات قريبًا من الرحيل عن الأهلي بسبب تقرير موسيماني الذي رحب برحيله، ما يعني عدم الاعتماد على اللاعب بشكل أساسي.



إبراهيم عادل بديل محمود كهربا في الأهلي

ويعتبر إبراهيم عادل، لاعب نادي بيراميدز، هو المرشح الأول لخلافة محمود كهربا في قائمة الأهلي بالموسم الجديد، بعدما دخل النادي الأهلي في مفاوضات مع نادي بيراميدز للحصول على توقيع اللاعب بداية الموسم الكروي المقبل.



يذكر أنه قد تعثرت مفاوضات الأهلي مع إبراهيم عادل في الفترة الماضية، رغم الحصول على توقيعه، بسبب رفض بيراميدز رحيل اللاعب.