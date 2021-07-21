شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ميداليات تضع المصريين آمال عليها فى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضع الجماهير المصرية المتابعة للرياضات الأخرى أمال عريضة على أكثر من لعبة من أجل حصد ميدالية أولمبية فى أولمبياد طوكيو 2021 و رفع علم مصر على منصات التتويج ، بخلاف كرة القدم التى تأمل الجماهير المصرية تحقيق مفاجأة كبرى من كتيبة شوقى غريب . و يرصد الخليج 365 أبرز الميداليات التى تطمح البعثة المصرية حصدها فى التقرير التالى : منتخب اليد يسعى منتخب مصر لكرةاليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا إلى تحقيق ميدالية أولمبية بعد تقديم عروض قوية أمام الكبار فى بطولة العالم الأخيرة.

ويبدأ منتخب اليد مواجهاته بالأولمبياد فى الثانية عشرة والنصف ظهر يوم 24 يوليو القادم بمواجهة البرتغال، حيث تضم مجموعة الفراعنة أيضا منتخبات كل من: الدنمارك واليابان والسويد والبحرين.

وخاض المنتخب الوطنى لكرة اليد مبارتين فى إسبانيا الأولى أمام منتخب كرواتيا، وانتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 31 - 28 و المباراة الثانية أمام منتخب إسبانيا و انتهت بفوز منتخب إسبانيا بنتيجة 30 - 29 و المباراة الثالثة أمام منتخب فرنسا وانتهت بفوز منتخب فرنسا بنتيجة 31 - 30 والمباراة الرابعة حقق المنتخب المصرى الفوز على منتخب البرازيل بنتيجة 32 - 25 والمباراة الخامسة والأخيرة فى برنامج المباريات الودية أمام منتخب المانيا وانتهت بفوز منتخب المانيا بنتيجة 29 - 27.

أما الفراشة الذهبية للسباحة فريدة عثمان، فتطمح بقوة فى حصد ميدالية أولمبية، بعدما تأهلت إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، في منافسات 100 م فراشة من خلال بطولة ISCA International Senior Cup والتي أقيمت بأمريكا خلال مارس الماضى والتى توجت فيها بالميدالية الذهبية.

فريدة عثمان مواليد عام 1995 تلعب لنادى الجزيرة، بدأت ممارسة السباحة وهى فى الرابعة من عمرها، شاركت مع المنتخب فى دورة الألعاب العربية وهى فى الثانية عشر لتكون أصغر متسابقة مصرية وعربية تفوز بسباق 50 م فراشة. حاملة الرقم القياسي المحلي على مستوى الكبار في مسابقات الـ 50 والـ 100 متر حر وفراشة وظهر، وبطلة أفريقيا وحاملة الرقم القياسي في الـ 50 متر فراشة. فازت لمصر بأول ميدالية في تاريخها في بطولات العالم للناشئين في السباحة، حيث توجت ببرونزية بطولة العالم فى المجر وأول مصري أو مصرية تحمل رقم قياسي عالمي في رياضة السباحة، ووصل رصيدها من الميداليات الى الـ 30 ميدالية عالمية فى دورة الألعاب العربية، والبطولات الأفريقية، وبطولات العالم، وبطولة ألعاب البحر المتوسط. حصلت على جائزة بن راشد للإبداع الرياضى عن فئة "رياضى حقق إنجازا رفيع المستوى"، وتعد أول لاعبة عربية تحصد ميدالية ببطولات العالم، حيث حققت برونزية بطولة العالم التى أقيمت بالمجر خلال أغسطس الماضى.

كما تعد هداية ملاك من أبرز الرياضيات التى وضعتها اللجنة الأولمبية فى الصورة من أجل حمل العلم ، خاصة إنها الوحدة فى النسخة المقبلة التى تحمل ميدالية أولمبية . هداية ملاك أول لاعب عربية وأفريقية تتأهل إلى أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، وتأهلت إلى أولمبياد طوكيو بعد الفوز على منافستها الكينية خلال نصف نهائي التصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد، التي أقيمت بالمغرب. ولدت هداية ملاك عام 1993، وبدأت لعبة التايكوندو وهى فى العاشرة من عمرها، وتدرجت فى اللعبة حتى انضمت لمنتخب الناشئين ومنه الى الكبار. حققت هداية الكثير والكثير من البطولات تخطت الـ25 ميدالية متنوعة أبرزها برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، وميداليتان فى الألعاب الأفريقية، وذهبيات فى الجائزة الكبرى، والبطولات الدولية المفتوحة، وفضية التضامن الإسلامى، وبرونزية دورة ألعاب البحرالمتوسط، وكذلك البطولات الأفريقية. وفازت هداية ملاك، لاعبة منتخب التايكوندو، بلقب ملكة جمال بطولة الجائزة الكبرى، التى أقيمت بروسيا أغسطس عام 2015.

كما يطمح البطل الأوليمبى فى رياضة السلاح علاء أبو القاسم فى تحقيق ميدالية أولمبية جديدة تضاف لتاريخه خاصة بعد النجاح فى التتويج بالمركز الثانى والميدالية الفضية بأولمبياد لندن، وأصبح أول مصرى وعربى وأفريقى يحقق ميدالية أولمبية فى لعبة المبارزة فى منافسات فردى الرجال.

يعد سيف عيسى لاعب المنتخب الوطنى للتايكوندو، بطلا من ذهب فى ظل سيطرته على الذهب فى البطولات الأفريقية والعالمية ، حيث حقق مؤخرا الميدالية الذهبية لبطولة أفريقيا للتايكوندو بعد فوزه على بطل المغرب فى الجولة الرابعة في المباراة النهائية بالنقطة الذهبية فى وزن تحت 80 كجم