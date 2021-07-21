شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم كارتيرون مع الزمالك فى الولاية الثانية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، قيادة فريقه فى ولاية ثانية بعد شهور من رحيله عن الفريق فى ولايته الأولى التى بدأت يوم 3 ديسمبر 2019 واستمرت حتى يوم 15 سبتمبر 2020، أى أنه استمر خلالها فى 287 يومًا ونجح خلالهم فى التتويج مع الفريق ببطولتى السوبر الإفريقى والسوبر المصرى، ويستعرض ”الخليج 365” فى الفيديو جراف التالى أبرز ما قدمه كارتيرون مع الزمالك فى ولايته الثانية مع الزمالك حتى الآن..

- 12 مارس 2021 بدأ كارتيرون ولايته الثانية مع الزمالك.

- 19 مباراة هى إجمالى مبارياته مع الزمالك حتى الآن، من بينهم 13 مباراة فى مسابقة الدورى الممتاز و3 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا ومثلهم فى كأس مصر.

- 13 مباراة حقق خلالهم كارتيرون الفوز مع الزمالك فيما تعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى مباراتين.

- 37 هدفًا هى حصيلة الأهداف التى سجلها لاعبى الزمالك مع كارتيرون فى ولايته الثانية.

- 15 هدفًا استقبلهم دفاع الزمالك مع كارتيرون فى الولاية الثانية.

- 30 لاعبًا شاركوا مع كارتيرون وكان أكثرهم محمود حمدى الونش وأشرف بن شرقى بواقع 17 مباراة لكلا منهما.

- تصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى المصرى مع كارتيرون برصيد 61 نقطة.

- 13 مباراة قاد كارتيرون خلالهم الزمالك فى الدورى فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى مباراة.

- 25 هدفًا سجلهم لاعبى الزمالك مع كارتيرون فى الدورى واستقبلت شباكه 12 هدفًا.