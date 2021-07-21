شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور لـ تليفزيون الخليج 365: هيفاء وهبي حبيبتى.. وزوجته: "دمه خفيف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد خالد الغندور من أبرز نجوم الزمالك السابقين، وأحد أبرز إعلاميي قناة الزمالك الذى دائما ما يثير الجدل حوله بتصريحاته القوية على صفحاته عبر السوشيال ميديا.

نجح الغندور بقوة فى العمل الإعلامى، بعدما أنهى مشوار كرة القدم الذى حقق فيه نجاحات مبهرة للقلعة البيضاء ومنتخب مصر، والكثير لا يعلم كواليس حياة بندق الكرة المصرية بعيدا عن الملاعب وخلف الشاشات، لذلك حرص "تليفزيون الخليج 365" على إجراء حوار معه بصحبة زوجته الإعلامية دينا سليم ونجليه مروان وزينة.

وكشف الغندور فى حواره لـ"تليفزيون الخليج 365"، الكثير عن حياته الشخصية، أبرزها حبه للسفر مع زوجته وحبه للفنانة هيفاء وهبى وسماع الأغانى الشعبية والمهرجانات، خاصة محمد عدوية وحكيم وحسن شاكوش وعمر كمال.

كما أشار الغندور فى الحوار إلى أنه يحب المكرونة البشاميل من يد زوجته التى تتميز بأكلات عديدة، مؤكدا أن علاقته بالمطبخ مقتصرة على الشاى بلبن فقط.

فيما كشفت دينا زوجته أنه دمه خفيف فى البيت، بعيدا عن الشاشات ولكنه عصبي، مؤكدة أنه يتصالح بسرعة، مضيفة أنها دائما ما تتشاجر معه على الغناء فى الحمام بصوت عال.

بينما كشف الغندور، فى حواره قصة الفيديو الشهير الذى ظهرت معه زوجته من خلاله عبر "إنستجرام" تحت عنوان "القاضية ممكن" والذى تم تداوله على صفحات الأهلى بشكل غير ما هو عليه، باقى الفيديو الكامل.

كما أكد الغندور أنه لم يعاكس أى فتاة طوال حياته، مشيرا إلى أنه طوال الوقت يحب جدا أن يحافظ على شكله أمام الناس، سواء كان لاعبا أو إعلاميا، قائلا: "عينى دائما تفضحنى".

فيما أشار الغندور إلى أنه دائما ما يستخدم جملة "ربنا يحمى أمك من لسان أمثالك" كرد على من يتجاوز فى حق والدته.

كما شهد اللقاء ظهور "مروان وزينة" ابنيه اللذين كشفا عن كواليس خالد الغندور الأب خلال الحوار، واختار نجله محمد شريف كأفضل لاعب فى الأهلي يتمنى تواجده فى القلعة البيضاء.

لمشاهدة الحوار فى الفيديو التالى :