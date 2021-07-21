شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يبدأ اليوم المرحلة الأخيرة من الاستعداد لمواجهة الأهلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم الأربعاء، فريق الإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى تدريباته بعد الحصول على راحة أمس الثلاثاء بسبب عيد الأضحى المبارك، حيث يبدأ الفريق المرحلة الأخيرة من الاستعداد لمواجهة الأهلى المقرر لها التاسعة مساء الأحد 25 يوليو الجارى باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويسابق الجهاز الطبى بالإنتاج الحربى الزمن لتجهيز لاعبه معاذ الحناوى الذى يعانى من جزع فى الرباط الداخلى للركبة للمشاركة فى مواجهة الأهلى المقبلة بالدوري، حيث يخوض اللاعب المرحلة الاخيرة من برنامجه التأهيلى.

وأكد اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، أن ناديه بصدد تنظيم ممر شرفى لتكريم النادى الأهلى بطل أفريقيا عقب تتويجه بطلا لدورى الأبطال، وذلك فى مباراة الفريقين بالدورى والمقرر لها التاسعة مساء الأحد المقبل باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وأرسل اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، برقية تهنئة للنادى الأهلى بعد تتويجه بطلا لدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، وجاء نص البرقية، "يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى الإنتاج الحربى بخالص التهنئة إلى النادى الأهلى العريق رئيس وأعضاء مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب بمناسبة فوزه ببطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة متمنيين للنادى الأهلى العريق دوام التوفيق".

وتوج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب.

على الجانب الآخر، يستعيد فريق الإنتاج الحربى جهود لاعبه محمد طلعت مهاجم الفريق فى مواجهة الأهلى المقبلة بعد انتهاء عقوبته حيث غاب عن مباراة بيراميدز ، بعدما قرر أحمد كشرى، المدير الفنى للإنتاج الحربى، توقيع عقوبة مالية قدرها 50 ألف جنيه على اللاعب بجانب استبعاده من مواجهة بيراميدز المقبلة وخوضه تدريبات منفردة وذلك بسبب اعتراضه على قرار الجهاز الفنى باستبداله فى مباراة الجونة التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

وظهر اللاعب بشكل سيئ طوال أحداث المباراة وأهدر فرصا سهلة أمام المرمى ما دفع أحمد كشرى لاستبداله، الأمر الذى لم يلق رضا من اللاعب فأبدى غضبه الأمر الذى لم يتقبله الجهاز الفنى وقرر عقاب اللاعب.