شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أندية تصارع على الهبوط تنتظر الأهلى في الدورى.. البداية مع البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النادى الأهلى لاستكمال مبارياته المؤجلة في بطولة الدورى المصري، بعدما نجح المارد الأحمر في تحقيق لقب دورى أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز، في المباراة التي أقيمت بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وحقق الأهلى فوزا كبيرا على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

4 مباريات متتالية مع فرق القاع

وتنتظر النادى الأهلى 4 مباريات مع فرق تصارع على الهروب من شبح الهبوط، يفتتح أول لقاءاته مع البنك الأهلى الخميس المقبل، ثم يواجه الإنتاج الحربى يوم الأحد 25 يوليو الجارى، ثم يلتقى مع نادى أسوان يوم 29 يوليو الجارى، وأخيرا يصطدم بوادى دجلة يوم الاثنين 2 من أغسطس المقبل.

ويحتل النادى الأهلى المركز الثانى برصيد 51 نقطة من 23 مباراة فقط، جمعها من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والسقوط في مباراتين فقط، سجل 47 هدفا واستقبل 17 هدفا.

في المقبل يحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، متفوقا بالأهداف على أسوان صاحب المركز السادس عشر، ويأتي فريق وادى دجلة في المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة، وأخيرا الإنتاج في المركز الأخير برصيد 19 نقطة.