شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين الجهاز الفني لسيراميكا وإدارة النادي لتحديد الصفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة ضياء السيد جلسة مع إدارة النادي ومعتز البطاوي المدير الرياضي للفريق، بعد عيد الأضحى لتحديد الصفقات التي يحتاجها الفريق استعدادا للموسم المقبل.

الجلسة المرتقبة خلال أيام، ستتطرق للصفقات المستهدفة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، وبعض المراكز التي تعانى من نقص شديد في البدائل وعلى رأسها الصفقات الدفاعية.

وطالبت إدارة النادي، ضياء السيد بالانتهاء من التقرير الفني الذى يحسم ملف الراحلين عن النادي وفقا للخيارات المطروحة من بدائل في الصفقات المحتملة لتعزيز صفوف النادي.

تقرير ضياء السيد قد يطيح بعدد كبير من لاعبي سيراميكا الحاليين، حيث لم يلبي القوام الموجود طموحات المدرب، والذى اشتكى أكثر من مرة من عدم وفرة البدائل الجيدة في جميع المراكز، ما يعنى وجود مقصلة لعدد لا بأس به من اللاعبين الحاليين.

في الوقت ذاته رحبت إدارة النادي بمناقشة أى عرض رسمي يصل للنادي من الفرق المنافسة، خاصة أن هذا يخدم الهدف الاستثمارى لسيراميكا من قطاع الكرة وهو ما أعلنه النادي من اللحظة الأولى لتواجده بدورى الأضواء والشهرة.