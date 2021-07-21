استخراج الآي دي لرباعي الأهلي قبل المشاركة مع المنتخب الأولمبي

القاهرة - سامية سيد - أنهى رباعي النادي الأهلي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد الإجراءات الخاصة بالمشاركة مع المنتخب الأولمبي في طوكيو.

وبمجرد وصولهم إلى مدينة سابورو وعقب المران توجه رباعي الأهلي بصحبة المهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة ومحمد الشواربي عضو الاتحاد، إلى مركز استخراج بطاقات الآي دي للاعبين والتي كان الفريق قد استخرجها أمس.

يفتتح منتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، مشواره فى أولمبياد طوكيو بمواجهة إسبانيا يوم الخميس المقبل، حيث أوقعت القرعة الفراعنة فى مجموعة قوية مع إسبانيا والأرجنتين واستراليا.

تقام المباراة فى تمام التاسعة والنصف صباح الخميس المقبل بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ستاد سابورو دومى أو قبة سابورو، حيث تقيم مجموعة مصر فى مدينة سابورو اليابانية.

أسفر الاجتماع الفنى عن ارتداء الفراعنة القميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء فى اللقاء، بينما يرتدى الإسبان الزى الأبيض الكامل.

وصلت بعثة الفراعنة إلى طوكيو يوم 16 يوليو الجارى، ولم يخض منتخب مصر أى وديات قبل الأولمبياد، ويتدرب الفراعنة يوميا على أحد الملاعب المخصصة للتدريب بمدينة سابورو، ويعقد شوقى غريب محاضرات فنية بالفيديو باستمرار مع اللاعبين لشرح نقاط القوة والضعف فى المنافس مع تحفيز اللاعبين وإعدادهم نفسيا للمباريات.

حذر شوقي غريب لاعبيه من خطورة 6 لاعبين في منتخب إسبانيا، خاصة أن هذا السداسي شارك مع الماتادور الإسباني في بطولة يورو 2020 الأخيرة، وهم: أوناي سيمون، إريك جارسيا، باو توريس، بيدري، داني أولمو، ميكيل أويارزابال.