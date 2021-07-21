شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يحاضر لاعبي المنتخب الأولمبى استعدادا لمواجهة إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتبقى أقل من 48 ساعة على انطلاق مباراة المنتخب الأولمبي المصري ونظيره الإسباني في مستهل مشوار الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020، وقد اجتمع الكابتن شوقي غريب مع اللاعبين وتحدث عن لقاء الخميس.



مضمون حديث غريب للاعبين أنهم ليسوا أقل من أي فريق أوروبي، وإذا كان المنتخب الإسباني بطل أوروبا فنحن أبطال أفريقيا وعلينا اللعب من أجل الفوز وتحقيق النقاط الثلاث.



سبق اجتماع شوقي غريب مع اللاعبين الاجتماع الفني لمنتخبات المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا إلى جانب مصر، وقد حضر الاجتماع عن المنتخب الأولمبي علاء عبد العزيز مدير المنتخب، ومعتمد جمال مدرب الفريق، وأيمن زين طبيب المنتخب، وزغلول صيام المنسق الإعلامي.



وتم الاجتماع عبر تقنية زووم مع مسئولي المنتخبات الأربع للحديث عن كافة التفاصيل وموعد الوصول للملعب وتوقيت الإحماء وزي الفريق والاجتماع خاص بأول جولتين في المجموعة أي خاص بلقاء مصر أمام إسبانيا والأرجنتين في لقاء إسبانيا يرتدي المنتخب المصري (احمر …اسود …اسود)، ويلعب أمام الأرجنتين (احمر …ابيض…اسود)