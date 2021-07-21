شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يظهر بالزى المغربى داخل غرفة خلع الملابس بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد محمود، لاعب النادي الأهلي، صورة للمغربى بدر بانون، مدافع الفريق في غرفة ملابس الأحمر، مرتديا العباية المغربية داخل الغرفة، بعد عودته من المغرب.



بدر بانون

وانتظم بدر بانون في مران الفريق الذي أقيم مساء الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث إنه عاد إلى القاهرة بعدما حصل على إذن بالبقاء في المغرب، عقب تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز مساء السبت الماضي.

وانضم بانون إلى تدريب الفريق؛ استعدادا لمواجهة البنك الأهلي التي من المقرر أن تقام مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الفريق قد حقق الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف دون مقابل على مركب محمد الخامس ليتوج باللقب للمرة العاشرة.

وخاض المارد الأحمر اليوم تدريباته مفتقدا ستة لاعبين، هم: محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن؛ بسبب تواجدهم مع المنتخب الأولمبى الذى يستعد للمشاركة في أوليمبياد طوكيو.