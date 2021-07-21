نتائج اليوم الأول للدور التمهيدي الثاني بأبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أقيمت مباريات اليوم الأول من ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022، والذي بدء بإقامة ستة مباريات، قبل سبعة مباريات ستقام يوم الأربعاء.

المباراة الأولى شهدت خسارة ألاشكيرت بطل أرمينيا على أرضه أمام شيريف تيراسبول بطل مولدوفا بهدف نظيف.

وفي اللقاء الثاني، تلقى لينكولن رد أميس بطل جبل طارق هزيمة بهدفين لواحد، على يد ضيفه كلوج الروماني.

وتفوق دينامو زغرب الكرواتي على أمونيا نيقوسيا القبرصي بهدفين نظيفين، وهي نفس نتيجة فوز فرينكفاروزي المجري على فيلنوس الليتواني.

وفاز رابيد فيينا النمساوي على سبارتا براغ التشيكي بهدفين لواحد، بينما تعادل سيلتك الأسكتلندا مع ميتيلاند الدنماركي بهدف لكل فريق.

ويشهد يوم الأربعاء إقامة مباراة بي آيندهوفن الهولندي مع جالاتا سراي التركي، وهي المواجهة التي تشهد تواجد المصري مصطفى محمد في قيادة خط الهجوم التركي.

كما يستعد أحمد حسن "كوكا" للمشاركة مع أولمبياكوس اليوناني في اللقاء الذي سيجمعه مع نيفتشي باكو بطل أذربيجان.

وسيلتقي كيرات بطل كازخستان مع زفيزدا الصربي، بينما يلعب مالمو السويدي مع هلنسكي الفنلندي، ويحل رودوجوريتس البلغاري ضيفًا على مورا السلوفيني.

كما سيلتقي سلوفان براتيسلافا السلوفاكي مع يونج بويج السويسري، بينما يستضيف ليجا وارسو البولندي ضيفه فلورا تالين الإستوني.

الجدير بالذكر أن مباريات الإياب من التمهيدي الثاني لدوري أبطال أوروبا ستقام يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حيث سيتحدد وقتها المتأهلين إلى التمهيدي الثالث المؤهل إلى دور المجموعات.