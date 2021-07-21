لأول مرة... نجمان يحملان علم الأردن في افتتاح أولمبياد طوكيو

المنامة - ياسر ابراهيم - اختارت اللجنة الأولمبية الأردنية اللاعبين جوليانا الصادق، نجمة التايكواندو، وزياد عشيش، نجم الملاكمة، لحمل العلم الأردني خلال حفل افتتاح النسخة الـ32 من دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) يوم الجمعة المقبل.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي سيُحمل فيها العلم الأردني من قِبل لاعب ولاعبة في الوقت ذاته، بعدما سمحت اللجنة الأولمبية الدولية باختيار لاعب ولاعبة لحمل العلم في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020، وذلك لتعزيز المساواة بين الجنسين.

ونجح كل من الصادق وعشيش في التأهل لأولمبياد طوكيو المقبلة للمرة الأولى في مسيرتهما، ويعتبران من أهم اللاعبين في القارة الآسيوية وعلى المستوى الدولي كذلك في رياضتي التايكواندو والملاكمة على التوالي.

ومن المنتظر أن ينطلق حفل افتتاح أولمبياد طوكيو عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت اليابان، الثانية ظهراً بتوقيت (الدوحة)، الذي سيحتضنه استاد اليابان الوطني.

ولن تتمكن الجماهير من حضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية القادمة، بسبب القرار التي اتخذته الحكومة اليابانية أخيراً بعدم السماح بحضور الجماهير بداعي الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

العربي الجديد