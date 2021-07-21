الملولي يتراجع عن الاعتزال ويشارك رسمياً في أولمبياد طوكيو

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت اللجنة الأولمبية التونسية في بيان رسمي، الثلاثاء، تراجع السباح، أسامة الملولي، عن قرار الاعتزال الذي اتخذه قبل أيام، لتتأكد بالتالي مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بالعاصمة اليابانية طوكيو، التي تنطلق في الثالث والعشرين من شهر يوليو/تموز الحالي.

وأوضحت اللجنة الأولمبية التونسية، أن رئيسها محرز بوصيّان، نجح في إثناء الملولي عن وضع حدّ لمسيرته الرياضية إثر خلافه مع الاتحاد التونسي للسباحة، وبحثا معاً الحلول الممكنة لتجاوز كل هذه المشكلات.

وعبر الملولي، عن التزامه بمواصلة الدفاع عن راية تونس في الأولمبياد، فيما تكفلت اللجنة بالسعي مع باقي الأطراف المعنية إلى حلّ الإشكاليات التي تسببت في مثول صاحب الـ(37 عاماً) أمام لجنة مختصة في الأبحاث الاقتصادية في تونس، بعدما واجه شبهة فساد مالي من الاتحاد التونسي للسباحة.

وتمنت اللجنة الأولمبية التونسية كل النجاح والتوفيق للبطل أسامة الملولي في مشاركته السادسة في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، "ولما لا في دورة باريس المقررة لسنة 2024"، وفقاً لما جاء في نص البيان.

العربي الجديد