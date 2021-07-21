شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 20 /7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء، 20 /7 / 2021، العديد من الأخبار المهمة، على رأسها ملف الراحلين عن الزمالك وتحذيرات موسيمانى للاعبي الأهلى، بعد التتويج بالأميرة الأفريقية العاشرة.

الأهلي يعلن إصابة حسين الشحات بجزع فى الرباط الداخلي للركبة وغيابه 10 أيام

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حسين الشحات، لاعب الفريق، يعاني من جزع من الدرجة الأولى في الرباط الداخلي للركبة..وأوضح أن الشحات اشتكى من آلام؛ نتيجة تعرضه لكدمة قوية خلال مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وخضع لأشعة رنين مغناطيسي خلال الساعات الماضية.

وأشار طبيب الاهلى ان الشحات بدأ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل بداية من مران اليوم، على أن يعود إلى التدريبات الجماعية في غضون 10 أيام.

موسيمانى يحذر لاعبى الأهلى من نزيف النقاط فى الدورى قبل مواجهة البنك الأهلى

حذر الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، لاعبيه من خطورة نزيف النقاط في بطولة الدوري لاسيما في ظل الصراع النارى مع الزمالك على حسم المسابقة، مشدداً على أن الفريق الأحمر تنتظره مباريات صعبة تتطلب تركيز كبير للفوز بها وملاحقة الفارس الأبيض على القمة ، ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة من 23 مباراة بينما يتصدر الزمالك برصيد 61 نقطة من 27 لقاء.

قرر الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تأجيل حسم ملف الراحلين عن الفريق حتى نهاية الموسم الجارى، لرغبته فى التركيز على المنافسات القوية التى تنتظر الفريق، سواء فى بطولتى الدورى الممتاز أو كأس مصر، خاصة فى ظل منافسة الأبيض على لقب الدورى هذا الموسم، الذى يتصدر جدول ترتيبه برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالها الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبوه 48 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا. الزمالك يفضل تأجيل حسم الراحلين لنهاية الموسم بسبب الدوري

يعقد مسئولو النادي المصري البورسعيدي جلسة مع على ماهر المدير الفني للفريق، في الأيام القليلة المقبل، لحسم ملف القيادة الفنية لفريق الكرة ومصير على ماهر من التجديد أو الرحيل عن المصري بنهاية هذا الموسم. جلسة في المصري لحسم مصير على ماهر خلال أيام

800 ألف دولار تُصعب محاولات الأهلي لتسويق والتر بواليا محلياً

يجد مسئولو النادي الأهلي صعوبة في تسويق الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق، بعد الاستقرار على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لعدم وجود حاجة لخدماته، ولإفساح المجال أمام التعاقد مع لاعب أجنبي جديد، خاصة أن قائمة اللاعبين الاجانب داخل الفريق مكتملة، ومن ثم لابد من خروج أي لاعب لكي يتثني للأهلي ابرام صفقة اجنبية جديدة.

الزمالك يتلقى ترشيحًا باستعادة جهود "النقاز" فى الموسم المقبل

تلقت إدارة نادى الزمالك، ترشيحًا باستعادة جهود الدولى التونسى حمدى النقاز، لاعب الفريق السابق والترجى الحالى، ويعد القرار فى يد الإدارة البيضاء سواء بقبول ذلك الترشيح أو رفضه خلال الفترة المقبلة، وقام الزمالك بضم التونسى حمزة المثلوثى فى صفقة انتقال حر لتعويض رحيل النقاز وذلك بعدما فسخ الأخير عقده من طرف واحد مع الزمالك وحصل على حكمًا من الاتحاد الدولى بتغريم قلعة ميت عقبة مليون و250 ألف دولار فى القضية التى طعنت فيها إدارة الزمالك السابقة.