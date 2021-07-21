شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 20 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك هي خدمة تخدمها ”الخليج 365” لقرائها الأعزاء، تتضمن تلخيصا لأهم 7 أخبار على الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء، ونرصد أهما هو الرقم الذى ابرزه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بخصوص نجم الأهلى محمد مجدي أفشة، وكذلك مصير على ماهر مع المصري البورسعيدي.

يعقد مسئولو النادي المصري البورسعيدي جلسة مع على ماهر المدير الفني للفريق، في الأيام القليلة المقبل، لحسم ملف القيادة الفنية لفريق الكرة ومصير على ماهر من التجديد أو الرحيل عن المصري بنهاية هذا الموسم. جلسة في المصري لحسم مصير على ماهر خلال أيام

800 ألف دولار تُصعب محاولات الأهلي لتسويق والتر بواليا محلياً

يجد مسئولو النادي الأهلي صعوبة في تسويق الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق، بعد الاستقرار على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لعدم وجود حاجة لخدماته، ولإفساح المجال أمام التعاقد مع لاعب أجنبي جديد، خاصة أن قائمة اللاعبين الاجانب داخل الفريق مكتملة، ومن ثم لابد من خروج أي لاعب لكي يتثني للأهلي ابرام صفقة اجنبية جديدة.

الزمالك يتلقى ترشيحًا باستعادة جهود "النقاز" فى الموسم المقبل

تلقت إدارة نادى الزمالك، ترشيحًا باستعادة جهود الدولى التونسى حمدى النقاز، لاعب الفريق السابق والترجى الحالى، ويعد القرار فى يد الإدارة البيضاء سواء بقبول ذلك الترشيح أو رفضه خلال الفترة المقبلة، وقام الزمالك بضم التونسى حمزة المثلوثى فى صفقة انتقال حر لتعويض رحيل النقاز وذلك بعدما فسخ الأخير عقده من طرف واحد مع الزمالك وحصل على حكمًا من الاتحاد الدولى بتغريم قلعة ميت عقبة مليون و250 ألف دولار فى القضية التى طعنت فيها إدارة الزمالك السابقة.

توصية مكتشف النجوم تُعيد جناح سيراميكا لحسابات الأهلي تكثف إدارة النادي الأهلي من جهودها لتدعيم فريق الكرة الأول بأفضل شكل قبل انطلاق الموسم الجديد، لاستمرار حالة النجاح التي يعيشها الفريق بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، والمنافسة على بطولتي الدوري وكأس مصر والذي يحمل الفريق الأحمر لقبهما من الموسم الماضي.

موسيمانى يحذر لاعبى الأهلى من نزيف النقاط فى الدورى قبل مواجهة البنك الأهلى

حذر الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، لاعبيه من خطورة نزيف النقاط في بطولة الدوري لاسيما في ظل الصراع النارى مع الزمالك على حسم المسابقة، مشدداً على أن الفريق الأحمر تنتظره مباريات صعبة تتطلب تركيز كبير للفوز بها وملاحقة الفارس الأبيض على القمة ، ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة من 23 مباراة بينما يتصدر الزمالك برصيد 61 نقطة من 27 لقاء.