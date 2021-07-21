شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 20 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء الموافق 20 / 7 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، يأتي على رأسها تلقي مصطفى فتحي، صانع ألعاب الفريق، عرضا من بيراميدز إلى جانب قضاء اللاعبين، لإجازة عيد الأضحى المبارك مع أسرهم، في ظل الحصول على راحة سلبية من التدريبات بقرار من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

مصطفى فتحي يتلقى عرضا للانضمام إلى بيراميدز في الموسم الجديد

تلقى مصطفى فتحي، صانع ألعاب الزمالك المعار إلى سموحة، عرضا من خلال وكيل أعماله للانضمام إلى صفوف بيراميدز، في الموسم الجديد، بعدما تألق هذا الموسم خلال فترة إعارته من الزمالك للنادي السكندري ووفقا لمصدر بالزمالك يأتي العرض الذي تلقاه مصطفى فتحي بمثابة ثاني العروض المقدمة إليه من أندية الدوري المصري، في ظل رغبة سموحة أيضا في الحصول على جهوده بشكل نهائي من الزمالك.

33 لاعبا في معسكر الزمالك بـ"برج العرب" استعدادا للمحلة

استقر الجهاز الفني للزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على ضم 33 لاعبا إلى معسكر الفريق في مدينة برج العرب بالإسكندرية، والمقرر انطلاقه غدا، الأربعاء، استعدادا لمواجهة غزل المحلة، المقرر إقامتها يوم الثالث من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز

وكشف منتصر الرملاوى، المدير الإدارى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن استقرار الجهاز الفنى للأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على طرفى مباراتى الفريق الوديتين بمعسكر برج العرب فى الإسكندرية، مشددًا على أن الفريق سيخوض مباراته الأولى يوم 26 يوليو الحالى أمام منتخب القسم الثانى، على أن يخوض مباراته الودية الثانية أمام فريق أبها السعودى يوم 29 من الشهر نفسه.

أشرف بن شرقي يقضي إجازة العيد في الساحل الشمالي

فضل أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك في الساحل الشمالي، بعدما عاد إلى القاهرة مساء يوم السبت الماضي، للانتظام في استعدادات الزمالك لمواجهة غزل المحلة، التى ستجمع بين الفريقين يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز وشارك بن شرقى في تدريبات الزمالك، على مدار يومي الأحد والإثنين، ثم حصل مع الفريق على راحة اليوم، الثلاثاء، على أن ينضم لمعسكر الفريق في برج العرب، والمقرر انطلاقه مساء غد الأربعاء. الزمالك يجرى كشفًا طبيًا لشيكابالا وروقا بعد إجازة العيد

يخضع محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد أشرف روقا، لاعبا الزمالك، لكشف طبي غدًا، الأربعاء، بعد غياب الثنائى عن تدريبات الأمس، بسبب الإصابة التى تعرض لها الثنائى، حيث اشتكى "شيكابالا" من آلام فى العضلة الأمامية، بينما اشتكى "روقا" من آلام فى وتر صابونة الركبة حيث يستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر أغسطس المقبل باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.