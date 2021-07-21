شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية الفيديو "وش السعد" على الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.. العلامة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق النادى الأهلي، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، آخر نسختين من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، على حساب الغريم التقليدي نادى الزمالك في نسخة 2020، وكايزر تشيفز في نسخة 2021، ليصل إلى اللقب العاشر.

وحصد النادى الأهلي اللقب العاشر على حساب كايزر تشيفز بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

تقنية الفيديو وش السعد

وتزامن تتويج النادى الأهلى بالأميرة الأفريقية في النسختين الماضيتين مع التطبيق الفعلى من الاتحاد الأفريقي لتقنية الفيديو، واستفاد الأهلى من هذه التقنية في عدة مواقف مؤثرة على مشوار تحقيق اللقب أبرزها أمام الترجى التونسى في نصف النهائي بعدما أظهرت التقنية أحقية الأهلى في ركلة جزاء وطرد إلياس شيت مدافع الفريق التونسى، وأيضا في النهائي أمام كايزر تشيفز عندما تدخلت أيضا لطرد لاعب الفريق الجنوب أفريقي.

وأصبحت تطبيق التقنية مرتبط بوصول النادى الأهلى إلى منصات التتويج الأفريقي بعد السقوط المدوى في 2019 أمام صن داونز بخماسية نظيفة وتوديع البطولة، ليعود الأهلى ويحقق آخر نسختين.

جدير بالذكر أن أول تطبيق لتقنية الفيديو كان في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2019 بين الترجى التونسى والوداد المغربى، إلا أن الجميع تفاجئ بتعطل التقنية وعدم وجوده بعدما أحرز الوداد هدفا صحيحا والحكم لم يحتسبه ليطالب لاعبو الوداد بالعودة للتقنية ليؤكد لهم الحكم أن التقنية بها عطل تسبب في عدم تشغيلها ليرفض الوداد استكمال المباراة، ويتخذ الحكم قرارا بفوز الترجى.