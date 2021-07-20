شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلي اليوم الثلاثاء 20/ 7 /2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 20 / 7 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، والتى يأتى على رأسها عودة الفريق إلى المران استعدادا لمؤجلة الدورى، وغياب حسين الشحات لمدة 10 أيام.
الأهلي يعلن إصابة حسين الشحات بجزع فى الرباط الداخلي للركبة وغيابه 10 أيام
قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حسين الشحات، لاعب الفريق، يعاني من جزع من الدرجة الأولى في الرباط الداخلي للركبة.
وأوضح أن الشحات اشتكى من آلام؛ نتيجة تعرضه لكدمة قوية خلال مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وخضع لأشعة رنين مغناطيسي خلال الساعات الماضية.
وأشار إلى أن اللاعب بدأ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل بداية من مران اليوم، على أن يعود إلى التدريبات الجماعية في غضون 10 أيام.
نشرت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية التابعة للكاف عن "ألبوم" الاحتفالات الاهلاوية بكأس دوري أبطال إفريقيا العاشرة عبر تويتر.
نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، عبر تويتر، صورًا من عودة لاعبى المارد الأحمر لاستاد مختار التتش عقب تتويجهم ببطولة أفريقيا، ويستأنف الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى تدريباته اليوم، الثلاثاء.
حذر الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، لاعبيه من خطورة نزيف النقاط في بطولة الدوري لاسيما في ظل الصراع النارى مع الزمالك على حسم المسابقة.
تحدثت الصفحة الرسمية لدوري الأبطال الأفريقى وكأس الكونفدرالية التابعة لـ"كاف" عبر تويتر، عن إنجاز محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الأهلى الذى يعد الأكثر مشاركة فى الأهداف بدوري الأبطال منذ الموسم الماضى بواقع 6 أهداف و5 تمريرات سحرية.
يستغل الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المباريات المؤجلة فى بطولة الدوري والتى سيلعبها خلال الفترة المقبلة لتجهيز الثلاثى محمود متولى وكريم نيدفيد ومحمد محمود لاعبى المارد الأحمر العائدين من إصابات طويلة.
توجه رباعى الأهلى محمد الشناوى وصلاح محسن وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر عقب مران المنتخب الأولمبى بصحبة المهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة ومحمد الشواربى عضو الاتحاد لمركز استخراج بطاقات "الاى دى" للاعبين والتى كان استخراجها الفراعنة الصغار أمس.
يجد مسئولو النادي الأهلي صعوبة في تسويق الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق، بعد الاستقرار على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لعدم وجود حاجة لخدماته، ولإفساح المجال أمام التعاقد مع لاعب أجنبي جديد، خاصة أن قائمة اللاعبين الاجانب داخل الفريق مكتملة، ومن ثم لابد من خروج أي لاعب لكي يتثني للأهلي ابرام صفقة اجنبية جديدة.