أخبار النادى الأهلي اليوم الثلاثاء 20/ 7 /2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 20 / 7 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، والتى يأتى على رأسها عودة الفريق إلى المران استعدادا لمؤجلة الدورى، وغياب حسين الشحات لمدة 10 أيام.

الأهلي يعلن إصابة حسين الشحات بجزع فى الرباط الداخلي للركبة وغيابه 10 أيام

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حسين الشحات، لاعب الفريق، يعاني من جزع من الدرجة الأولى في الرباط الداخلي للركبة.

وأوضح أن الشحات اشتكى من آلام؛ نتيجة تعرضه لكدمة قوية خلال مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وخضع لأشعة رنين مغناطيسي خلال الساعات الماضية.

وأشار إلى أن اللاعب بدأ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل بداية من مران اليوم، على أن يعود إلى التدريبات الجماعية في غضون 10 أيام.

نشرت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية التابعة للكاف عن "ألبوم" الاحتفالات الاهلاوية بكأس دوري أبطال إفريقيا العاشرة عبر تويتر.

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، عبر تويتر، صورًا من عودة لاعبى المارد الأحمر لاستاد مختار التتش عقب تتويجهم ببطولة أفريقيا، ويستأنف الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى تدريباته اليوم، الثلاثاء.