شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الاهلي يتدرب بقوة لمواصلة الانتفاضة ومواجهة بطل أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يواصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية، استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل على استاد الأهلي والسلام، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري الممتاز 2021.

وحرص الجهاز الفنى للبنك الأهلي، بقيادة خالد جلال، على الاجتماع بلاعبيه، وتحفيزهم على الاستمرار فى تحقيق النتائج الإيجابية، خاصة بعد تحقيق الفريق الفوز في مباراتين متتاليتين أمام طلائع الجيش والمصري، مؤكدا لهم أن مواجهة الأهلى بعد التتويج بالنجمة العاشرة تمنحهم حافز للتالق والتعبير عن قدراتهم الحقيقية.

ويفقد فريق البنك الأهلي في مباراة بطل أفريقيا، خدمات هداف الفريق أحمد علي، وذلك لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة المصري.

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر بجدول ترتيب فرق الدورى برصيد 25 نقطة، حصدها من 26 مباراة ، وتتبقى له مباراتين مؤجلتين.

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