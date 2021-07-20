شكرا لقرائتكم خبر عن 33 لاعبا في معسكر الزمالك بـ"برج العرب" استعدادا للمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على ضم 33 لاعبا إلى معسكر الفريق في مدينة برج العرب بالإسكندرية، والمقرر انطلاقه غدا، الأربعاء، استعدادا لمواجهة غزل المحلة، المقرر إقامتها يوم الثالث من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز

وكشف منتصر الرملاوى، المدير الإدارى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن استقرار الجهاز الفنى للأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على طرفى مباراتى الفريق الوديتين بمعسكر برج العرب فى الإسكندرية، مشددًا على أن الفريق سيخوض مباراته الأولى يوم 26 يوليو الحالى أمام منتخب القسم الثانى، على أن يخوض مباراته الودية الثانية أمام فريق أبها السعودى يوم 29 من الشهر نفسه.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة على غزل المحلة لمواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، لاستمرار تصدره جدول ترتيب المسابقة، بعدما احتل المركز الأول برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا.

وحصل لاعبو الزمالك على راحة اليوم الثلاثاء، من التدريبات وذلك لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع أسرهم، بعدما خاض الفريق تدريباته في الأيام الماضية على ملعب نادى الترسانة لوجود إصلاحات فى ملعب نادي الزمالك، على أن يتجمع اللاعبون في الخامسة من مساء الغد، بمقر النادي، وذلك للتحرك لدخول المعسكر المغلق.